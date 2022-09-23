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好消息！守護31名乘客安全 統聯司機最快今下午轉普通病房

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

本月11日，台中市統聯客運江姓司機載客上國道，途中強忍不適先將車停到路肩，守護車上31名乘客安全，才呼救身體不適、昏迷。經乘客輪流CPR搶救，送醫昏迷住進加護病房。豐原醫院今表示，上周江男已恢復意識，生命徵象穩定，經主治醫師評估後，最快今天下午轉進普通病房，家屬聞訊也相當開心。

9月11日晚間，統聯客運江姓司機從東勢區發車，載一車31名乘客準備北上，行經國道一號后里路段，江的身體出現不適。不過江強忍不適並將車輛安全停靠路肩，保住車上31名乘客安全，呼救後便昏迷。

乘客見狀趕緊將江姓司機搬下車、平躺地面，由輔大醫學系學生林佑叡、哲學系博士生鄭凱倫輪流幫江進行CPR，直到救護車到場，將江男送往衛福部豐原醫院急救。消息一出，各界感念江姓司機的高職業道德，不斷集氣加油，希望這位好心司機早日康復。

衛生福利部豐原醫院表示，經醫護團隊全力照護救治，上周江已恢復意識，本周順利脫離呼吸器，預計今天經主治醫師評估後，最快今天下午可轉進普通病房。探病時間，江能和家屬對話，家屬也鼓勵他早日康復，樂見江即將轉到普通病房。

統聯客運江姓司機經乘客輪流CPR 心肺復甦術搶救，加上醫院採低溫治療，已恢復意識，最快今天下午可轉進普通病房。圖／讀者提供
統聯客運江姓司機經乘客輪流CPR 心肺復甦術搶救，加上醫院採低溫治療，已恢復意識，最快今天下午可轉進普通病房。圖／讀者提供

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