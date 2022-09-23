快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑拿手機偷拍女學生？ 高雄怪阿伯見人靠近裝忙講電話

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名中年男子，坐在一家早餐店前，遭路人側錄，疑拿手機偷拍買早餐的國中女學生，只要有人靠近，男子即裝忙和人通電話，但他不僅未說話，還被拍到手機螢幕仍停在錄影格式，過程被PO上網路群組；轄區警方指未接獲報案，會提高見警率，以護校園安全。

「社會事新聞影音」Line群組今天上午貼出一則長達2分25秒的影片，內容為一名中年男子前天上午7時許，坐在三民區鼎山街一家早餐店前，男子看似吃早餐，身影側坐，拿起手機朝左側拍攝，不久即看到2名身穿國中制服、背書包的女學生從他眼前經過。

女學生走進早餐店買早餐，男子調整坐姿，手機仍持續對著女學生，剛好一名機車騎士要騎車，走近男子後方，男子隨即佯裝講電話，但後來被拍攝者發現男子手機故意拿反，不僅未說話，螢幕仍顯示錄影格式，懷疑他偷拍女學生。

轄區三民二警分局警方表示，尚未接獲相關報案，經檢視影片中男子的行為，並無觸法行為，警方將持續宣導校園安全，提升見警率，以加強學生上下學時段安全維護。

高市中年男子疑在早餐店前偷拍女學生身影，見有人靠近他，隨即佯裝講電話，但後來被發現他手機拿反，螢幕仍顯示錄影格式。圖／取自社會事新聞影音。
高市中年男子疑在早餐店前偷拍女學生身影，見有人靠近他，隨即佯裝講電話，但後來被發現他手機拿反，螢幕仍顯示錄影格式。圖／取自社會事新聞影音。
高雄市一名中年男子被路人側錄疑拿手機偷拍買早餐的國中女學生。圖／取自社會事新聞影音。
高雄市一名中年男子被路人側錄疑拿手機偷拍買早餐的國中女學生。圖／取自社會事新聞影音。

偷拍

延伸閱讀

妙齡女東北角拍全裸寫真遭偷拍喊告 律師：她可能也觸法

台南警上班看火影忍者被PO網 傳女警男友挾怨偷拍復仇

東北角拍全裸寫真…女子見有人偷拍 左手護胸、右手警告

印度女大生偷拍60名女同學洗澡 影片外洩傳8人企圖輕生 學生湧校園抗議

相關新聞

國1北上165K豐原往后里砂石車打橫、滿地砂石 「全線封閉中」

今天中午12點13分，國道一號北上165K處豐原往后里方向，一輛砂石車不明原因發生車禍，整輛砂石車打橫在國道上，造成全線...

好消息！守護31名乘客安全 統聯司機最快今下午轉普通病房

本月11日，台中市統聯客運江姓司機載客上國道，途中強忍不適先將車停到路肩，守護車上31名乘客安全，才呼救身體不適、昏迷。...

影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

新北市三重區黎姓男騎士，今天凌晨，騎車經過三重區集賢路往蘆洲方向，疑見對向車道有掉落茄子，黎男將車臨停分隔島旁，下車到對...

影／國1、國3台中段今分傳大型車翻覆 致2傷

今天中午，國道三號北上170K處清水區發生車禍事故，一輛大貨車不明原因撞護欄翻覆，車內司機送醫；時隔不久，國道一號北上1...

男子約國中女學生「交作業」竟是車震祕密代號

新北市黃姓男子去年以網路交友軟體認識一名國中女學生，半年內就約女學生外出發生性行為達10次，還多次要求女學生自拍裸照供其...

中年男戴鴨舌帽一再尾隨、觀望熟女 警查獲他自認沒犯法

台南市永康警分局永信派出所昨天下午接獲42歲王姓女子報案，近來多次遭一男子「監視騷擾、深感畏懼」，希望警方協助並提出跟蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。