疑拿手機偷拍女學生？ 高雄怪阿伯見人靠近裝忙講電話

高雄市一名中年男子，坐在一家早餐店前，遭路人側錄，疑拿手機偷拍買早餐的國中女學生，只要有人靠近，男子即裝忙和人通電話，但他不僅未說話，還被拍到手機螢幕仍停在錄影格式，過程被PO上網路群組；轄區警方指未接獲報案，會提高見警率，以護校園安全。

「社會事新聞影音」Line群組今天上午貼出一則長達2分25秒的影片，內容為一名中年男子前天上午7時許，坐在三民區鼎山街一家早餐店前，男子看似吃早餐，身影側坐，拿起手機朝左側拍攝，不久即看到2名身穿國中制服、背書包的女學生從他眼前經過。

女學生走進早餐店買早餐，男子調整坐姿，手機仍持續對著女學生，剛好一名機車騎士要騎車，走近男子後方，男子隨即佯裝講電話，但後來被拍攝者發現男子手機故意拿反，不僅未說話，螢幕仍顯示錄影格式，懷疑他偷拍女學生。