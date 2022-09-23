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彰化「捕蜂大隊」拂曉突襲 洗蔥工廠查獲28名非法移工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

失聯移工流竄，並由俗稱「小蜜蜂」媒介從事非法打工，移民署彰化專勤隊結合警方等單位組成「捕蜂大隊」，日前在彰化縣二林一家洗蔥工廠及田中租屋處，共查獲28名非法移工28人、雇主2人，均依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

彰化縣專勤隊指出，最近接獲檢舉，指彰化縣內出現載運非法外來人口四處承攬臨時性工作的小蜜蜂，派員勘查並掌握失聯移工居住處所及工作場所後，結合彰化警方、縣府勞工處等單位成立「捕蜂大隊」，本月19日出動42人分3組展開拂曉出擊。

專勤隊表示，其中兩組人分別前往田中租屋處埋伏查緝，正酣睡中的失聯移工措手不及；另一組人前往位在二林的洗蔥工廠查緝，被正準備上工的非法移工察覺，四處逃竄，現場青蔥、水管、水花飛散，執行人員仍當場查獲失聯移工10人，更有8人聞風遭查獲，主動至專勤隊投案，合計共查獲28名非法移工28人、雇主2人。

彰化專勤隊表示，被查獲的非法移工有越南及印尼籍，男女各半，均是逃逸及逾期移工，至於從中承攬打工的小蜜蜂及幕後仲介者，將待進一步清查。這是「捕蜂大隊」第三波行動，累計3波已查獲45名非法移工。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，失聯移工自行到案可免除收容，鼓勵逾期外國人主動投案；「就業服務法」規定未經許可非法聘僱外國人，可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，千萬不要因小失大。

移民署彰化專勤隊結合警方等單位組成「捕蜂大隊」，日前在彰化縣二林一家洗蔥工廠查獲大批非法移工，均依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。圖／彰化專勤隊提供
移民署彰化專勤隊結合警方等單位組成「捕蜂大隊」，日前在彰化縣二林一家洗蔥工廠查獲大批非法移工，均依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。圖／彰化專勤隊提供

移工 蜜蜂

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