彰化「捕蜂大隊」拂曉突襲 洗蔥工廠查獲28名非法移工

失聯移工流竄，並由俗稱「小蜜蜂」媒介從事非法打工，移民署彰化專勤隊結合警方等單位組成「捕蜂大隊」，日前在彰化縣二林一家洗蔥工廠及田中租屋處，共查獲28名非法移工28人、雇主2人，均依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

彰化縣專勤隊指出，最近接獲檢舉，指彰化縣內出現載運非法外來人口四處承攬臨時性工作的小蜜蜂，派員勘查並掌握失聯移工居住處所及工作場所後，結合彰化警方、縣府勞工處等單位成立「捕蜂大隊」，本月19日出動42人分3組展開拂曉出擊。

專勤隊表示，其中兩組人分別前往田中租屋處埋伏查緝，正酣睡中的失聯移工措手不及；另一組人前往位在二林的洗蔥工廠查緝，被正準備上工的非法移工察覺，四處逃竄，現場青蔥、水管、水花飛散，執行人員仍當場查獲失聯移工10人，更有8人聞風遭查獲，主動至專勤隊投案，合計共查獲28名非法移工28人、雇主2人。

彰化專勤隊表示，被查獲的非法移工有越南及印尼籍，男女各半，均是逃逸及逾期移工，至於從中承攬打工的小蜜蜂及幕後仲介者，將待進一步清查。這是「捕蜂大隊」第三波行動，累計3波已查獲45名非法移工。