影／小貨車疑雙黃線左轉 紅牌重機閃不掉直接撞上

36歲徐姓男子駕駛大型重機車沿苗栗市為公路由西往東直行，不料與前方疑似在雙黃線左轉的小貨車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫，車禍原因及肇事責任警方調查處理中。

苗栗警分局9月22日下午5點多接獲報案，苗栗市為公路有大型重型機車與自小貨車的交通事故，立即派員警處置，現場發現大型重型機車駕駛倒地受傷，由消防救護人員協助送醫。

警方初步調查，徐姓男子駕駛大型重機車沿為公路由西往東直行，對向60歲郭姓男子駕駛小貨車在雙黃線左轉，大型重機閃避不及攔腰撞上小貨車，騎士倒地受傷。消防人員緊急救出，他的意識清楚，但身上有多處擦挫傷及骨折，轉至台中醫院治療中，經查雙方均無酒駕。