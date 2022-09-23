男子連續拐、竊洋酒行 裝熟客押證件透過超商銷贓

孫姓男子將洋酒行當下手目標，涉嫌拐騙或偷洋酒變賣牟利，警方查出，他在高雄至少涉及4件洋酒詐欺或竊盜案，除了在苓雅區涉嫌偷過3家洋酒行，在新興區還裝是老闆熟人，以押證件騙走洋酒。昨天警方在他落腳的旅館拘捕他到到案，但偷、騙得手的洋酒已都透過網路出售。

據了解，孫姓男子（41歲）9月中旬在高雄市苓雅區，涉及3件洋酒竊盜案，疑進商店佯裝買酒，卻趁店員沒注意，涉嫌偷走價值20萬元的馬爹利銀帶等洋酒。苓雅警分局據報，追查他的下落期間，9月15日，他又到高雄市新興區大同二路，向盧姓女店員自稱是老闆的朋友，要盧女將價值近2萬元的7瓶洋酒裝箱。

孫姓男子見女店員上當，便到店門口攔計程車，請計程車司機將裝箱的洋酒載到附近超商，付款時稱自己身上現金不夠，要到超商領錢再回來付貨款，便要騎機車離去。盧姓女店員有些擔心跟上，孫還押他的身分證取信盧女，不料，他騎車離去後便到超商，將洋酒寄給網路買家，沒再回來付錢，洋酒行才報警。

高雄警方追查出孫姓男子的落腳處，昨天赴高雄市前金區七賢二路某旅館，逮捕孫到案，但發覺他已將商店遇竊、被騙的洋酒，都利用網路低價變賣。警方分別依竊盜、詐欺等罪嫌，將孫姓男子移送法辦。

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