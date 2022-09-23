影／騎車沒戴安全帽被攔查不僅罵還動手 警辣椒水伺侯

呂姓男子昨騎車行經新北市板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓制逮捕，警方依妨害公務、毀損、妨害名譽罪嫌送辦。

板橋警分局後埔派出所巡邏員警昨天下午4時許，巡邏行經板橋區中山路一段與重慶路口，見呂姓男子（25歲）騎機車未戴安全帽，上前要求他靠路邊接受盤查，發現他的駕照為記點註銷狀態，員警告知其將依法開立罰單並扣車，呂當場情緒暴衝，想再次發動車輛離開現場。