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影／騎車沒戴安全帽被攔查不僅罵還動手 警辣椒水伺侯

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

呂姓男子昨騎車行經新北市板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓制逮捕，警方依妨害公務、毀損、妨害名譽罪嫌送辦。

板橋警分局後埔派出所巡邏員警昨天下午4時許，巡邏行經板橋區中山路一段與重慶路口，見呂姓男子（25歲）騎機車未戴安全帽，上前要求他靠路邊接受盤查，發現他的駕照為記點註銷狀態，員警告知其將依法開立罰單並扣車，呂當場情緒暴衝，想再次發動車輛離開現場。

員警見狀連忙出手制止，呂男竟口出三字經幹譙員警，還徒手拉扯警員胸前佩戴的密錄器，造成密錄器外觀受損，員警立即掏出辣椒水強勢執法制止並逮捕，呂因遭噴灑辣椒水身體不適，警方戒護前往亞東醫院就醫。警詢後今天依妨害公務、毀損、妨害名譽罪嫌移送新北地檢署偵辦。

呂姓男子昨騎車行經板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋後埔所巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓制逮捕，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子昨騎車行經板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋後埔所巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓制逮捕，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子昨騎車行經板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋後埔所巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓制逮捕，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
呂姓男子昨騎車行經板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋後埔所巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓制逮捕，依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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