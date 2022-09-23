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家境清寒小二男童疑因抓魚落水喪生 鄉公所免費處理後事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉一名小二學童昨放學後沒回家，晚間家人在砲兵紀念公園莿仔埤圳發現他的腳踏車和制服，經報請119協尋，近8小時後在5公里以外的下游莿仔埤圳第三水閘門找到他，但身體已僵硬，家屬不放棄，要求送往北斗卓綜合醫院急救但仍不治，因學童家家境貧困列為低收入戶，鄉公所將協助免費處理後事。

地方人士指出，小二學童的祖父報案愛孫放學後失蹤，在大庄的砲兵紀念公園莿仔埤圳發現腳踏車和制服，不知人去哪裡，消防局出動10輛各式消防車、兩輛救護車、3輛機車、兩艘船艇、29名消防人員和9名義消前往救援，水利人員根據經驗配合關起5公里外的水利工作站對面水閘門，放水後真的找到男童，但已無氣息。男童落水處的埤圳有護欄，以小二男孩的身高必須攀越，真正落水原因待查。

彰化縣消防人員在溪州水利工作站對面的水閘門撈起男童。圖／民眾提供
彰化縣消防人員在溪州水利工作站對面的水閘門撈起男童。圖／民眾提供
彰化縣消防人員放下溪州莿仔埤圳水閘門。圖／民眾提供
彰化縣消防人員放下溪州莿仔埤圳水閘門。圖／民眾提供

【中央社／報導】

彰化縣溪州鄉傳出學童溺水意外，男童昨天下課後前往溪州鄉莿仔埤圳戲水，玩水時遇到水門放水被沖走，消防隊員搜索，今天凌晨在下游一處水閘門找到男童遺體。

彰化縣消防局消防隊員今天指出，男童昨天下午下課後前往莿仔埤圳下水抓魚，當時莿仔埤圳水位不高，不過男童抓魚抓到一半時，上游水門打開放水，男童因此被沖走。

消防局指出，消防隊員以及當地民眾昨晚徹夜搜尋，今天凌晨在距離男童被沖走處下游約3公里遠的一處水閘門，找到男童，但已無呼吸心跳。

低收入戶 失蹤

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