高雄婦信「穩賺不賠」話術 警察站身旁她還操作ATM

高雄市一名余姓婦人加入投資群組，深信對方「穩賺不賠」話術，至銀行領款34萬時，行員發現有異報警；警方來了勸阻，站在她身旁，余仍想操作ATM領錢，行員和警方聯手勸阻半小時，加上匯款端是警示帳戶，才成功說服她打消發財念頭。

警方指出，69歲余姓婦人在網路看到投資廣告，加入Line投資群組後，對方遊說她投資可迅速致富，讓余婦深信「投資可穩賺不賠」的話術。

余婦前天上午10時30分許，至左營區新光銀行欲提領34萬，準備匯款至另一個人帳戶時，行員懷疑余遇到投資詐騙，隨即報警。

左營警分局文自派出所警員徐育平及黃世忠獲報，趕抵銀行；警方和行員聯手詢問余婦時，她還一臉不置可否的表情，不解為何警方要阻止她賺錢，銀行經理林芳櫻勸余「阿姨，你要匯款的帳戶，我們銀行查過了，是警示帳戶」，警方也加入勸說。