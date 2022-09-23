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高雄婦信「穩賺不賠」話術 警察站身旁她還操作ATM

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名余姓婦人加入投資群組，深信對方「穩賺不賠」話術，至銀行領款34萬時，行員發現有異報警；警方來了勸阻，站在她身旁，余仍想操作ATM領錢，行員和警方聯手勸阻半小時，加上匯款端是警示帳戶，才成功說服她打消發財念頭。

警方指出，69歲余姓婦人在網路看到投資廣告，加入Line投資群組後，對方遊說她投資可迅速致富，讓余婦深信「投資可穩賺不賠」的話術。

余婦前天上午10時30分許，至左營區新光銀行欲提領34萬，準備匯款至另一個人帳戶時，行員懷疑余遇到投資詐騙，隨即報警。

左營警分局文自派出所警員徐育平及黃世忠獲報，趕抵銀行；警方和行員聯手詢問余婦時，她還一臉不置可否的表情，不解為何警方要阻止她賺錢，銀行經理林芳櫻勸余「阿姨，你要匯款的帳戶，我們銀行查過了，是警示帳戶」，警方也加入勸說。

余婦不願採信，見行員不讓她領款，又跑至ATM準備領錢，警方站在她身旁盯著，後因ATM無法領34萬，警方將余婦帶進銀行貴賓室，搬出詐騙新聞案例，提醒余婦只要匯款錢就一去不回，警方和行員「盧」了余婦半小時，終於讓她信服，答應不匯款投資。

高市余姓婦人深信投資「穩賺不賠」話術，行員不讓她領款，又跑至ATM準備領錢，警方站在她身旁盯著。記者石秀華／翻攝
高市余姓婦人深信投資「穩賺不賠」話術，行員不讓她領款，又跑至ATM準備領錢，警方站在她身旁盯著。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方和行員將余婦帶進銀行貴賓室，搬出詐騙新聞案例，勸余婦錢匯了就沒了，余才打消念頭。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方和行員將余婦帶進銀行貴賓室，搬出詐騙新聞案例，勸余婦錢匯了就沒了，余才打消念頭。記者石秀華／翻攝

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