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失聯漁工變網紅直播高歌露餡被逮 壓制過程插播粉絲驚

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

逾期2年多阮姓失聯漁工，在北部地區四處打零工，平時則利用手機網路PO生活訊息當起網紅，粉絲不少。21日晚間他忘情坐在基隆新豐街巷內忘情玩抖音、開直播與粉絲互動高歌露陷，當場遭巡查的移民官逮捕。查獲壓制過程，仍可自其手機聽見直播中粉絲驚呼，加播「精采內容」。

移民署基隆市專勤隊在轄內非法外來人口易聚集處所，加強巡查，21日晚間10點多，在新豐街161巷一處外勞、漁工聚集處加強巡查時，循聲發現一名越南人士在社區內暗巷大聲講電話擾人安寧，上前盤查時，該越南人士拔腿就跑。

基隆市專勤隊緊追數十公尺，奮力壓制打著赤膊的男子，經查是阮姓失聯漁工（33歲），逾期已2年多，有850天。移民官發現他當時開著手機正在直播，逃逸被建過程仍在直播，搖晃畫面全都錄，查獲壓制過程，仍可自其手機聽見直播中粉絲驚呼，恐怕是阮姓男子始料未及加入的「精采內容」。

專勤隊表示，阮姓男子還是一名越南網紅，經常於深夜時段在路邊大聲忘我的玩抖音、開直播與粉絲互動同樂高歌，完全不在意路人及附近居民的眼光，這次因聲音太大及口音露餡，被移民官循聲查獲，依移民法處理。

基隆市專勤隊隊長蔡政杰表示，移民署防疫與執法並重，目前國際航班已逐漸恢復，呼籲在臺失聯移工盡速主動投案，移民署各縣市專勤隊將持續受理外來人口自行到案，協助外來人口盡速返回母國。

失聯漁工變網紅直播高歌露餡被逮，逮捕過程插播粉絲驚。記者游明煌／翻攝
失聯漁工變網紅直播高歌露餡被逮，逮捕過程插播粉絲驚。記者游明煌／翻攝
失聯漁工變網紅直播高歌露餡被逮，逮捕過程插播粉絲驚。記者游明煌／翻攝
失聯漁工變網紅直播高歌露餡被逮，逮捕過程插播粉絲驚。記者游明煌／翻攝

移民署 直播 移工

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