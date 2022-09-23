獨居翁倒地多日無人知 巡警見門沒關機警救人一命

台北市警方日前巡邏時，見一處民宅大門沒關，入內查訪發現85歲王姓老翁倒臥地上，氣若游絲，立即通報救護人員協助王翁送醫，經查王翁獨居，因身體不適倒地不起，又無法求救，已多日未進食，身體十分虛弱，幸好員警機警察覺異狀，及時救助王翁才撿回一命。

南港警分局表示，舊莊派出所警員吳孟國、呂宗霖9月2日上午7時許巡邏時，見民宅大門沒關，恐有異狀，入內探詢卻未獲回應，於是詢問里長情況，里長表示該戶居民是85歲獨居王翁，大門已多日未關，也多日未見王翁身影，員警及里長一同進入民宅，驚見王翁倒臥在地，氣若游絲，當即通報救護人員到場協助，送醫治療後無大礙。

警方調查，王翁因身體不適倒地後，未能對外求助，又因家屬長期居住外縣市，他平時獨居無人照顧，躺在客廳多日未進食，身體狀況十分虛弱，所幸員警機警察覺異狀，積極關懷民宅住戶，才發現王翁情況，及時協助王翁送醫，才保住王翁生命。