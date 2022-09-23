影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

新北市三重區黎姓男騎士，今天凌晨，騎車經過三重區集賢路往蘆洲方向，疑見對向車道有掉落茄子，黎男將車臨停分隔島旁，下車到對向車道撿拾，慘遭後方來車撞死，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，黎姓死者（56歲）今天凌晨2時37分左右，獨自騎車沿著新北市三重區集賢路往蘆洲方向，才剛駛過集英街口，見對向車道有不少掉落蔬果茄子，他先將車臨靠分隔島旁，旋即下車到對向車道撿拾。

孰料，陳男（43歲）從後駕駛汽車疾駛而來，突見黎男蹲在路中，他急踩煞車，卻仍來不及直接撞上，導致黎男被撞拋飛約10公尺落地，頭部重撞路面，當場沒有生命徵象。警消獲報趕抵，檢視黎男明顯死亡無須送醫急救。