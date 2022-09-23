快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區黎姓男騎士，今天凌晨，騎車經過三重區集賢路往蘆洲方向，疑見對向車道有掉落茄子，黎男將車臨停分隔島旁，下車到對向車道撿拾，慘遭後方來車撞死，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，黎姓死者（56歲）今天凌晨2時37分左右，獨自騎車沿著新北市三重區集賢路往蘆洲方向，才剛駛過集英街口，見對向車道有不少掉落蔬果茄子，他先將車臨靠分隔島旁，旋即下車到對向車道撿拾。

孰料，陳男（43歲）從後駕駛汽車疾駛而來，突見黎男蹲在路中，他急踩煞車，卻仍來不及直接撞上，導致黎男被撞拋飛約10公尺落地，頭部重撞路面，當場沒有生命徵象。警消獲報趕抵，檢視黎男明顯死亡無須送醫急救。

警方表示，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。目前已調閱監視器畫面，通知掉落蔬果的車主到案說明協助釐清肇事原因。

黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子被撞當場拋飛十公尺落地，頭部重擊路面當場死亡。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子被撞當場拋飛十公尺落地，頭部重擊路面當場死亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區死亡車禍，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區死亡車禍，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝
黎姓男子疑似為了要撿拾掉落路面茄子，慘遭來車撞死。記者曾伯愷／翻攝

車道

延伸閱讀

汐止新台五路往南港方向封路銑鋪 明後天夜間交管改道

他酒駕3次遭判刑仍不改 北市累犯照片曝光

高雄嬤說要外出散步遭騎士撞飛 女兒、孫女目睹她慘死

今年告發3209件交違競飆 蘆洲警籲：最高罰9萬別試法

相關新聞

影／機車停分隔島旁幫忙撿茄子 三重男被來車撞飛爆頭慘死

新北市三重區黎姓男騎士，今天凌晨，騎車經過三重區集賢路往蘆洲方向，疑見對向車道有掉落茄子，黎男將車臨停分隔島旁，下車到對...

嬤散心遭撞死 家人悔跟她吵架

高雄市八十歲吳姓老婦患阿茲海默症，昨晨與家人吵架後執意外出散心，女兒與孫女不放心，跟在後方，目睹她過馬路被無照騎機車的陳...

彰化「捕蜂大隊」拂曉突襲 洗蔥工廠查獲28名非法移工

失聯移工流竄，並由俗稱「小蜜蜂」媒介從事非法打工，移民署彰化專勤隊結合警方等單位組成「捕蜂大隊」，日前在彰化縣二林一家洗...

影／小貨車疑雙黃線左轉 紅牌重機閃不掉直接撞上

36歲徐姓男子駕駛大型重機車沿苗栗市為公路由西往東直行，不料與前方疑似在雙黃線左轉的小貨車發生碰撞，騎士倒地受傷送醫，車...

男子連續拐、竊洋酒行 裝熟客押證件透過超商銷贓

孫姓男子將洋酒行當下手目標，涉嫌拐騙或偷洋酒變賣牟利，警方查出，他在高雄至少涉及4件洋酒詐欺或竊盜案，除了在苓雅區涉嫌偷...

影／騎車沒戴安全帽被攔查不僅罵還動手 警辣椒水伺侯

呂姓男子昨騎車行經新北市板橋區，因末沒戴安全帽，為板橋巡邏員警攔查，呂男遭攔查不僅口出三字經罵人又出手拉扯，遭員警當場壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。