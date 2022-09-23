影／慶生喧嘩吵鬧 少男飲酒遭警管束 友人竟包圍警局
新北市黃姓男子昨晚與多名友人在汐止區慶生，因黃湯下肚後大聲喧嘩太過吵鬧，警方到場勸導，發現16歲林姓少年滿身酒味，欲將人帶返所通知家長帶回時，因林男與同行的許姓女子與員警發生拉扯，警方以強制力將二人帶返派出所，黃男等9人不滿慶生氣氛被打斷，聚集警分局前大聲叫囂，全被員警押進派出所，警詢後今天依違反社秩法移送士林地院簡易庭裁處。
汐止警分局昨晚10時許獲報，汐止區忠孝東路211巷一間熱炒店內，有一群人酒醉喧嘩吵鬧，汐止派出所長林建中率線上組合警力共27名到場，發現21歲黃男與友人16歲林姓少年及許姓女子（20歲）共11人在熱炒店聚餐慶生，疑飲酒後大聲喧鬧，影響安寧。
警方現場勸導時，發現16歲林姓少年滿身有酒氣，員警欲將林帶返所休息並通知家長領回，林與同行的許女二人出手抵抗與員警發生拉扯，員警當場實施強制力加以保護管束並將二人帶返所。
黃男等9人疑不滿慶生氣氛被警方打亂，隨即聚集在汐止警分局前大聲叫囂，警方為避免眾人發生更嚴重的脫序行為，將黃男等人全部押進派出所，警詢後今天依違反社秩法移送士林地院簡易庭裁處。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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