影／慶生喧嘩吵鬧 少男飲酒遭警管束 友人竟包圍警局

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子昨晚與多名友人在汐止區慶生，因黃湯下肚後大聲喧嘩太過吵鬧，警方到場勸導，發現16歲林姓少年滿身酒味，欲將人帶返所通知家長帶回時，因林男與同行的許姓女子與員警發生拉扯，警方以強制力將二人帶返派出所，黃男等9人不滿慶生氣氛被打斷，聚集警分局前大聲叫囂，全被員警押進派出所，警詢後今天依違反社秩法移送士林地院簡易庭裁處。

汐止警分局昨晚10時許獲報，汐止區忠孝東路211巷一間熱炒店內，有一群人酒醉喧嘩吵鬧，汐止派出所長林建中率線上組合警力共27名到場，發現21歲黃男與友人16歲林姓少年及許姓女子（20歲）共11人在熱炒店聚餐慶生，疑飲酒後大聲喧鬧，影響安寧。

警方現場勸導時，發現16歲林姓少年滿身有酒氣，員警欲將林帶返所休息並通知家長領回，林與同行的許女二人出手抵抗與員警發生拉扯，員警當場實施強制力加以保護管束並將二人帶返所。

黃男等9人疑不滿慶生氣氛被警方打亂，隨即聚集在汐止警分局前大聲叫囂，警方為避免眾人發生更嚴重的脫序行為，將黃男等人全部押進派出所，警詢後今天依違反社秩法移送士林地院簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

22日晚間一群人在新北市汐止區忠孝東路一間熱炒店慶生因酒後喧嘩吵鬧，警方獲報到場勸導發現16歲林姓男子有飲酒還與員警發生拉扯，將人帶返派出所保護管束，同行友人竟包圍警局叫囂，下場是全部被帶進警局。記者王長鼎／翻攝
22日晚間一群人在新北市汐止區忠孝東路一間熱炒店慶生因酒後喧嘩吵鬧，警方獲報到場勸導發現16歲林姓男子有飲酒還與員警發生拉扯，將人帶返派出所保護管束，同行友人竟包圍警局叫囂，下場是全部被帶進警局。記者王長鼎／翻攝
汐止警分局外觀。記者王長鼎／翻攝
汐止警分局外觀。記者王長鼎／翻攝
22日晚間一群人在新北市汐止區忠孝東路一間熱炒店慶生因酒後喧嘩吵鬧，警方獲報到場勸導發現16歲林姓男子有飲酒還與員警發生拉扯，將人帶返派出所保護管束，同行友人竟包圍警局叫囂，下場是全部被帶進警局。記者王長鼎／翻攝
22日晚間一群人在新北市汐止區忠孝東路一間熱炒店慶生因酒後喧嘩吵鬧，警方獲報到場勸導發現16歲林姓男子有飲酒還與員警發生拉扯，將人帶返派出所保護管束，同行友人竟包圍警局叫囂，下場是全部被帶進警局。記者王長鼎／翻攝

汐止 建中

延伸閱讀

影／醉漢騷擾外送員 警噴辣椒水制止！深溝妹求情：別噴

陸男偶像「塌房」不斷　他穩交演員女友5年連年慶生網讚：真Man

陳若儀為兒慶生　曬林志穎Kimi「父子同框」照：心情飛揚起來

安心亞、張立東慶生 願望都跟房事糾結

相關新聞

台南警上班看火影忍者被PO網 傳女警男友挾怨偷拍復仇

台南市警五分局交通分隊男警員19日上班時間在辦公室內，以辦公室電腦看動漫「火影忍者」，被人PO上網，當事人遭懲處後又傳出...

新北永和民宅驚見「60榴彈砲」 竟是陸軍傘兵上校遺物

新北市永和區今天下午有民宅驚見爆裂物「榴彈砲」，王姓男子在整理陸軍上校父親遺物時，赫然發現有軍用子彈7顆、60榴彈砲1顆...

影／等人太無聊 男持香菸燒穿布條「陳時中耳鼻」遭法辦

韓姓男子昨午5時許在台北市內湖區路邊抽菸，持菸燒穿台北市長候選人陳時中競選布條，警方獲報後調閱監視器追人，今將韓男通知到...

妙齡女東北角拍全裸寫真遭偷拍喊告 律師：她可能也觸法

一名年輕女子全裸在東北角海岸拍照，疑有人側錄且影片在網路流傳，女子報警。律師林富貴說，網友散布女子裸體影像違法，但女子在...

影／慶生喧嘩吵鬧 少男飲酒遭警管束 友人竟包圍警局

新北市黃姓男子昨晚與多名友人在汐止區慶生，因黃湯下肚後大聲喧嘩太過吵鬧，警方到場勸導，發現16歲林姓少年滿身酒味，欲將人...

台鐵台南大橋車站有人掉落鐵軌受傷送醫 部分班次延誤

台南市永康區大橋火車站，晚間9點左右有人掉落鐵軌，當時剛好有3266次區間車進站撞及，台鐵公告部分南下下班次受到影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。