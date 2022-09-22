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新北永和民宅驚見「60榴彈砲」 竟是陸軍傘兵上校遺物

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區今天下午有民宅驚見爆裂物「榴彈砲」，王姓男子在整理陸軍上校父親遺物時，赫然發現有軍用子彈7顆、60榴彈砲1顆，怕有殺傷力趕緊報警。警方獲報聯絡軍方到場，經國軍未爆彈處理小組確認均沒有火藥，一併帶回銷毀，結束一場虛驚。

警方今天下午2點半獲報，永和區豫溪街52巷內民宅有爆裂物，王姓男子（52歲）稱，今天整理已故父親（享壽89歲）遺物，在父親房間櫃子內找到數枚子彈和一顆榴彈砲。警方趕抵，看到王男已把榴彈砲放在客廳地上，子彈在桌上排好，隨即通報國軍到場處理。

國軍未爆彈處理小組趕抵，於下午4點35分確認彈、砲均為「無火藥的殘體」，解除警戒將屋內軍用子彈7顆、60榴彈砲1顆帶回銷毀。王男向警方表示，父親是陸軍航特部傘兵上校退伍，曾在台北工專（現在的國立台北科技大學）擔任主任教官，於前年5月離世，由於跟父親同住，有空就陸續整理遺物。

新北市永和區一棟民宅一樓，今天下午有民眾整理父親遺物時驚見「榴彈砲」，經國軍確認為無火藥的殘體，帶回銷毀，虛驚一場。記者翁至成／翻攝
新北市永和區一棟民宅一樓，今天下午有民眾整理父親遺物時驚見「榴彈砲」，經國軍確認為無火藥的殘體，帶回銷毀，虛驚一場。記者翁至成／翻攝

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