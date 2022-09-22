新北永和民宅驚見「60榴彈砲」 竟是陸軍傘兵上校遺物

新北市永和區今天下午有民宅驚見爆裂物「榴彈砲」，王姓男子在整理陸軍上校父親遺物時，赫然發現有軍用子彈7顆、60榴彈砲1顆，怕有殺傷力趕緊報警。警方獲報聯絡軍方到場，經國軍未爆彈處理小組確認均沒有火藥，一併帶回銷毀，結束一場虛驚。

警方今天下午2點半獲報，永和區豫溪街52巷內民宅有爆裂物，王姓男子（52歲）稱，今天整理已故父親（享壽89歲）遺物，在父親房間櫃子內找到數枚子彈和一顆榴彈砲。警方趕抵，看到王男已把榴彈砲放在客廳地上，子彈在桌上排好，隨即通報國軍到場處理。