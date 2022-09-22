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3百萬泰達幣糾紛男報案被搶 警追捕犯嫌社維法送辦
陳姓男子和50歲范姓男子昨爆發314萬泰達幣交易糾紛，范疑似拿走錢財離去，陳男前往大同分局報案提告侵占等罪。昨深夜陳男在士林官邸查到范的車輛，報警稱「被搶300萬，對方車上有槍」，警方從士林追到大同區重慶北路、哈密街口，攔截盤查范男查扣鎮暴槍，全案將依社維法裁處。
警方調查，陳男委託50歲范男，向網友收取虛擬貨幣泰達幣314萬貨款，9月21日下午5時許，陳男和范男約在中山區民權西路一家速食店見面收款，但范男疑似收錢後未履約交付，就開車離去。陳男在晚上6時許，赴大同分局寧夏派出所報案，提告侵占及背信罪。
不料，陳男21日深夜11時許，行經承德路士林官邸附近，看到范男的車輛，立刻撥打110報報案，自稱被搶走錢財300萬，對方車輛在士林官邸附近，車上可能有槍枝。
北市警局勤務指揮中心通報士林分局，啟動線上攔截圍捕，警方在30分鐘內，從士林追到大同區重慶北路與哈密街口，攔停車輛並盤查范姓男子、和同車乘客，當場查獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐。
士林分局指出，范男遭查扣的鎮暴槍，未違反刑法槍砲彈藥刀械管制條例，全案涉嫌違反社會秩序維護法第65條第三項「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」依法函送裁處，違反以此條可處3日以下拘留或新臺幣1萬8千元以下罰鍰。
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