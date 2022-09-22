妙齡女東北角拍全裸寫真遭偷拍喊告 律師：她可能也觸法

一名年輕女子全裸在東北角海岸拍照，疑有人側錄且影片在網路流傳，女子報警。律師林富貴說，網友散布女子裸體影像違法，但女子在海邊寬衣解帶，主觀上有供人欣賞意思，客觀上有裸露身體行為，也恐觸犯公然猥褻罪。

網路臉書或LINE社群平台近日出現長47秒影片，內容是女子在新北市瑞芳區，台2線明隧道往基隆方向約300公尺處，距離台2線約30公尺海潮澗，女子全裸踩著海水，與男攝影師討論拍照姿勢，並由女助理在一旁打光。

影片內容顯示，拍攝者坐在停放路旁的機車朝海面方向錄影，女子不斷調整拍整姿勢，後來一個轉身，眼神剛好看向拍攝者方向，發現有人錄影，抬起原本垂放腰際的左手遮掩胸部，並以右手食指向拍攝者「示警」，畫面隨即偏移到他處。

這段全裸「寫真」影片在網路流傳，女子向台北市警方報案。北市警受理後轉由瑞芳警分局追查相關行為人，依刑法妨害風化、妨害秘密罪嫌偵辦。

林富貴說，網友若在網路有布女子裸露身體影像，恐觸犯妨害風化「散布、播送猥褻影像供人觀覽罪」，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科萬元以下罰金。

林富貴表示，拍攝裸體藝術照雖非法律禁止，但拍攝空間不能在公共場所，否則也有觸犯公然猥褻罪之虞。女子跟工作人員明知海岸為公共空間，當時有遊客在附近。女子也可預見寬衣解帶，可能有人基於好奇心駐足圍觀或偷拍，仍拍裸照具有不確定公然猥褻罪故意。