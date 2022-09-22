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台南警上班看火影忍者被PO網 傳女警男友挾怨偷拍復仇
台南市警五分局交通分隊男警員19日上班時間在辦公室內，以辦公室電腦看動漫「火影忍者」，被人PO上網，當事人遭懲處後又傳出案外案，據傳該畫面疑為同駐所的女警男友所拍攝，當天該男子到駐地找女友，但卻遭對方攔下，疑似挾怨報復，警分局指出，已對可能拍攝對象進行了解。
據調查，蕭姓男警員當天下午2點多處理完交通事故後，在辦公室看動漫，依違反警察勤務紀律，擬將記過一支處分並調整為行政警察。然而，經分局相關人員開會後，酌情減輕其處分，改記申誡一次。
案發當天，有網友在LINE群上傳兩段影片，並有人將影片PO上社會事臉書群組，並指稱是「台南北區交通隊上班值勤時看火影忍者」，還酸：「這也太爽了」；也有網友說，警察上班時間不好好上班，還有時間看動漫，真閒。還有人表示，可能是同事看不慣，從旁側錄後PO上網。
然而，蕭遭懲處風波未歇，到底是誰在所內側錄該段影片？昨天又傳出可能女警男友到所尋訪女友，蕭攔人並詢問「你是誰？」，當男子表明來意後，蕭認男子非警職人員因此拒絕進入，但事後該男成功聯繫上女友，並由女警帶入駐地，事後該男子以手機側錄下蕭觀看「火影忍者」動畫畫面並PO網，報復意味濃厚。
警方指出，女警男友到駐地找女警視同訪客，並沒有違反規定，且1樓辦公室為公開開放空間，並無違反規定情事。警方指出，已對可能拍攝對象進行了解，但究竟是誰所拍攝及心態為何，仍無法確認。
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