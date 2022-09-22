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影／驚險畫面！北市遊覽車險些撞上機車騎士

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

網路社群今天流傳一段行車記錄器畫面，日前一輛機車騎士在騎乘時，突然側向竄出一輛遊覽車，兩車錯身而過，機車險些遭撞上，讓不少看過影片的民眾直說「命大」，替騎士捏把冷汗。

從影片中可見，地點疑似在北市中正區忠孝東路、天津街口附近，一輛機車要從天津街北向行駛，這時一輛遊覽車從忠孝東路上竄出，幸好機車騎士躲過，避免兩車差點發生車禍，讓人捏了一把冷汗。

中正一分局交通分隊長楊仁碩表示，基於防禦駕駛的觀念，車輛行經路口時，號誌已顯示黃燈請立即採取煞車作為將車輛停止於停止線前，避免闖紅燈，反之若已通過停止線，請加速通過，藉以維持路口淨空；另通過路口時務必左右確認無來車，切勿貪快搶燈發生危險。

網路流傳北市中正區忠孝東路、天津街口，險些發生車禍。圖／擷取自網路
網路流傳北市中正區忠孝東路、天津街口，險些發生車禍。圖／擷取自網路

機車騎士 遊覽車 行車記錄器

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