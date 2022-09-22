影／驚險畫面！北市遊覽車險些撞上機車騎士

網路社群今天流傳一段行車記錄器畫面，日前一輛機車騎士在騎乘時，突然側向竄出一輛遊覽車，兩車錯身而過，機車險些遭撞上，讓不少看過影片的民眾直說「命大」，替騎士捏把冷汗。

從影片中可見，地點疑似在北市中正區忠孝東路、天津街口附近，一輛機車要從天津街北向行駛，這時一輛遊覽車從忠孝東路上竄出，幸好機車騎士躲過，避免兩車差點發生車禍，讓人捏了一把冷汗。