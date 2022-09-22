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7旬翁搭公車「錢包掉車上」 新北中和警攔停公車助尋回
78歲陳姓男子日前搭公車不慎將錢包掉在車上，心急跑去派出所求助，警察獲悉先安撫情緒，詢問得知，他搭乘793路公車，遂調閱監視器畫面確認公車車牌，發現該輛公車雖離站，但返程會經過派出所。待一小時後公車靠站，員警攔停公車，陪他上車詢問，果然找到他的錢包，陳男頻頻感謝警察協助。
中和分局中和派出所日前早上11點半，看到陳男憂心忡忡的跑進派出所，他稱錢包不慎掉落在公車上，下公車才發現不見了，由於裡面有2000多元現金和貴重證件等，擔心遺失了怎麼辦，希望警察幫忙尋回。
警察見狀，先安撫他情緒，隨後調閱監視器畫面確認陳男搭乘公車的車輛，向客運系統確認公車目前位置，靈機一動想到「公車返程，一樣會再經過派出所」，於是跟陳男說好「等公車到站，一起上去找錢包」。
逾一小時後，員警攔下公車詢問司機「有沒有撿到一個錢包」，司機立刻回說「有」，陳男確認是他的錢包沒錯，頻頻向司機和員警致謝，也直呼「警察幫我好大一個忙」。
中和警方呼籲，民眾的貴重財物應妥善保管，若放在口袋，更要隨時注意是否還在身上，建議可以準備一個隨身包包，放在裡面保管，避免遺失。
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