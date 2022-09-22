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影／金門金沙博愛街傳民宅火警 疑民眾燒金紙肇禍
舊金沙鎮衛生所後方今天中午傳出民宅火警，疑似民眾焚燒金紙不慎引發鄰近屋凸鐵皮燃燒，消防局獲報立即派出各式消防、救護車8輛及人員14名前往灌救，很快就將火勢撲滅，整起火勢歷時約10分鐘，未造成人員傷亡。
金門縣消防局今天表示，在中午12時17分接獲民眾報案指稱位於舊金沙鎮衛生所後方，也就是博愛街有民宅發生火警，金沙分隊車組抵達後，發現現場是民宅頂樓屋凸鐵皮起火燃燒，民眾已先行用自有水管射水進行滅火降溫，後經指揮官副大隊長董紀瑋實地觀察，發現鐵皮內部持續仍有悶燒情況。
在徵詢屋主同意後立即下達破壞開口戰術，由消防隊員陳奕順以圓盤切割器進行主體破壞，經破壞後查看確認為鐵皮內木材夾層局部悶燒，後以水線射水進行後續殘火處理，整起火勢歷時約10分鐘即撲滅火勢。
消防人員透露，經訪查現場唯一火源為焚燒金紙熱源，應該是民眾燒金紙不慎肇禍，他們當下也針對民眾進行用火安全宣導，整起案件並未造成任何人員傷亡。
金門縣消防局長呂英華呼籲，燃燒金紙時，務必做到「人離火熄」，避免微小火源因飛散或建築體臨近金爐熱傳導引發火警案件，他也嘉勉消防同仁能以最快時效撲滅火勢，防止災情擴大。
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