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店家九層塔盆栽遭客撞壞 老闆交代買新的她卻用偷的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名李姓女子因工作店家種的九層塔盆栽遭客人撞壞，老闆交代買新的，她卻將老闆的話當耳邊風，見劉姓住戶門口放了3盆茂盛的九層塔，偷走1盆充數；警方獲報，調監視器追查，發現李涉案，通知她到案說明；李嚇到捧盆栽物歸原主，仍被依竊盜罪送辦。

鳳山警分局過埤派出所警方19日晚上9時許，接獲劉姓女子報案，指放在家門口的3盆九層塔，被竊賊偷走1盆，損失約200元。

警方獲報，調閱監視器追查，發現李姓女子（49歲）當時騎機車行經保生路時，原本李女機車踏板沒放東西，但經過劉女住家後，踏板上卻多了1盆盆栽，鎖定李女衣著特徵及車號，並提供盆栽近照供指認，劉女認出李女機車上的盆栽是她家的。

警方通知李女到案說明，李當下還辯稱，因工作地點的店門口盆栽不知被誰撞壞，找不到合適的替換，老闆要她買新的，因看到被害人門口九層塔盆栽大小適中，才動起歪腦筋將盆栽偷走。

李女得知警方找上門，了解事情的嚴重性後，嚇得將盆栽拿來派出所，送交警方，雖她後悔表示「下次不敢了，希望被害人能原諒她」，但因涉及公訴的竊盜罪，仍被警方函送法辦。

高市李姓女子偷走九層塔盆栽後，放在機車踏板上，騎車離開被害人住家，被監視器錄下騎車身影。記者石秀華／翻攝
高市李姓女子偷走九層塔盆栽後，放在機車踏板上，騎車離開被害人住家，被監視器錄下騎車身影。記者石秀華／翻攝
高市李姓女子偷盆栽抵工作店家被撞壞的盆栽，得知警方找上門，嚇得將盆栽送交警方，仍被依竊盜罪函送法辦。記者石秀華／翻攝
高市李姓女子偷盆栽抵工作店家被撞壞的盆栽，得知警方找上門，嚇得將盆栽送交警方，仍被依竊盜罪函送法辦。記者石秀華／翻攝

盆栽 監視器

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