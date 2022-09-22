他酒駕3次遭判刑仍不改 北市累犯照片曝光

警察酒測臨檢。記者余承翰／攝影

台北市交通裁決所根據酒駕新規，第9次公告酒駕累犯，本次共計11人，公布照片以取締影像為主。其中酒駕累犯葉佐正分別在2018年、2020年和今年，共3次都因酒後駕車被警方攔檢，其中2次因為酒測值超過0.25mg/L，涉公共危險罪由法院判決。

酒駕新規於今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年等。

北市裁決所第9次公告酒駕累犯名單計有11名，分別計有累犯2次10名及累犯3次1名；其中累犯2次，有黃瓊輝、白偉銘、曹朝明、蕭安欽、楊弘毅、周坤燦、林永森、陳新竹、張家銘、季廷勳等10人。

另外，葉佐正首次酒駕在2019年11月25日駕駛機車在新北市板橋區環河西路遭攔停、第三次酒駕於2022年4月4日駕駛機車在台北市民權西被警方攔下開單，2次酒測值都超過0.25mg/L，涉及公共危險罪辦判決有期徒刑；只有第二次酒駕酒測值低於0.25mg/L，被開罰9萬元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康