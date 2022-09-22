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彰化勇警破獲竹聯幫、天道盟大案 獲全國績優刑事人員

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣警察局鹿港分局偵查隊分隊長陳俊成長期投入刑事工作，近兩年破獲竹聯幫旗下12名成員涉嫌恐嚇取財、組織犯罪及偵破天道盟21名成員涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂等重大刑案，獲今年第19屆全國績優刑事警察人員，全國共有22名刑警獲警政署長黃明昭召見頒獎表揚。

鹿港分局長郭志豪表示，陳俊成從警15年，辦理毒品及詐欺、治平專案案件，工作表現優秀，2007年警專畢業分發至新北市政府警察局中和分局南勢角派出所擔任警員，2011年調任新北市刑警大隊從事刑事工作。

陳俊成2018年在彰化縣警察局刑事警察大隊考上中央警察大學，當年並榮獲全國模範警察，獲得從事警察的最高榮譽，大約每1萬個警察人員當中，才選出4位具代表性的全國模範警察，工作勤奮主動積極，表現亮眼。

郭志豪說，陳員平日工作認真，勇於任事，今年在全國各地警察機關激烈角逐下脫穎而出，成為22位優秀代表之一，分局全體與有榮焉。

彰化縣警察局鹿港分局偵查隊分隊長陳俊成破獲重大刑案，獲今年全國績優刑事警察人員。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局鹿港分局偵查隊分隊長陳俊成破獲重大刑案，獲今年全國績優刑事警察人員。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局鹿港分局偵查隊分隊長陳俊成長期投入刑事工作，獲今年第19屆全國績優刑事警察人員。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局鹿港分局偵查隊分隊長陳俊成長期投入刑事工作，獲今年第19屆全國績優刑事警察人員。圖／彰化縣警局提供

警察

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