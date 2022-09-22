彰化勇警破獲竹聯幫、天道盟大案 獲全國績優刑事人員
彰化縣警察局鹿港分局偵查隊分隊長陳俊成長期投入刑事工作，近兩年破獲竹聯幫旗下12名成員涉嫌恐嚇取財、組織犯罪及偵破天道盟21名成員涉嫌組織犯罪、恐嚇取財、殺人未遂等重大刑案，獲今年第19屆全國績優刑事警察人員，全國共有22名刑警獲警政署長黃明昭召見頒獎表揚。
鹿港分局長郭志豪表示，陳俊成從警15年，辦理毒品及詐欺、治平專案案件，工作表現優秀，2007年警專畢業分發至新北市政府警察局中和分局南勢角派出所擔任警員，2011年調任新北市刑警大隊從事刑事工作。
陳俊成2018年在彰化縣警察局刑事警察大隊考上中央警察大學，當年並榮獲全國模範警察，獲得從事警察的最高榮譽，大約每1萬個警察人員當中，才選出4位具代表性的全國模範警察，工作勤奮主動積極，表現亮眼。
郭志豪說，陳員平日工作認真，勇於任事，今年在全國各地警察機關激烈角逐下脫穎而出，成為22位優秀代表之一，分局全體與有榮焉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言