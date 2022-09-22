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身障男深夜搭車慘遭丟包 好險母親做「這件事」找回他
新北市三重區一名35歲身障男子昨晚趁家人熟睡時偷跑出門，獨自搭車到桃園市大園區，疑似付不出車錢被司機丟包、呆坐路旁，警方接獲民眾報案後到場關心，發現男子衣服內繡有姓名及家中電話號碼，隨即通知他老母親接回。
大園警分局竹圍派出所於昨天晚上10時許接獲民眾報案，在仁愛一街上有一名男子呆坐在路旁，神情恍惚不斷喃喃自語，疑似有身心障礙，請警方到場協助了解。
警員林裕珉、王冠皓獲報前往關心，但男子僅說他是搭計程車來，想去竹圍漁港看海，年紀、地址等都答不出來，身上也沒帶證件或其他物品。
正當員警擔心如此是好時，他們在男子衣服內裡，發現繡有他姓名及家屬聯絡電話，兩警才鬆一口氣，將男子帶返所休息，並聯繫家屬接人。
蔡男母親接獲通知後趕到派出所，不斷向員警道謝，表示兒子患有精神疾病，平時由她獨自照顧，但他經常到處亂跑，自己只好在衣服繡上姓名及家中電話，以幫助兒子盡快返家，幸好這次有派上用場，非常感謝警方幫忙。
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