身障男深夜搭車慘遭丟包 好險母親做「這件事」找回他

新北市三重區一名35歲身障男子昨晚趁家人熟睡時偷跑出門，獨自搭車到桃園市大園區，疑似付不出車錢被司機丟包、呆坐路旁，警方接獲民眾報案後到場關心，發現男子衣服內繡有姓名及家中電話號碼，隨即通知他老母親接回。

大園警分局竹圍派出所於昨天晚上10時許接獲民眾報案，在仁愛一街上有一名男子呆坐在路旁，神情恍惚不斷喃喃自語，疑似有身心障礙，請警方到場協助了解。

警員林裕珉、王冠皓獲報前往關心，但男子僅說他是搭計程車來，想去竹圍漁港看海，年紀、地址等都答不出來，身上也沒帶證件或其他物品。

正當員警擔心如此是好時，他們在男子衣服內裡，發現繡有他姓名及家屬聯絡電話，兩警才鬆一口氣，將男子帶返所休息，並聯繫家屬接人。