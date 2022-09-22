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影／遊戲結識…女網友撒嬌一下 少年險付五千元買點數
新北市一名13歲少年日前帶著五千元現金來到一家便利商店，向店員購買遊戲點數，少年神色慌張，讓店員覺得有異報警協處。少年說網路遊戲認識一名女網友，雙方line加好友頻繁聯繫，以為找到真愛的他，日前依女網友要求，到超商購買點數給她，警一聽就是詐騙，當場以案例成功勸阻他購買。
據了解，新北市13歲少年喜歡一款線上對戰遊戲，近來他透過這款遊戲，結識一名陌生女網友，幾次的虛擬戰場互動，少年漸生好感，與女網友互加通訊軟體line後頻繁聯繫，女網友不時用字嗲語，讓少年誤以為找到真愛。
上周四（15日）晚上8時35分左右，少年帶著平日存下的零用錢及壓歲錢共5千元，來到住家附近一間便利超商店購買遊戲點數。但少年神色慌張，引起店員懷疑他受騙報警協處。
警方獲報到場了解後，檢視少年手機對話內容，確定就是假交友、真詐財的詐騙伎倆。怎料，少年堅信「真愛」仍堅持購買。經員警詹尚學靈機一動，拍了一張他與少年合照，再透過少年手機傳照給女網友。
「女網友」突然惱羞成怒嗆回，少年才突然醒悟，立刻封鎖女網友，打消購買遊戲點數念頭，成功阻止一場詐騙。
警方呼籲，民眾如果遇到可疑詐騙情事，除了自己多方面查證，家長亦可多留意家中少年使用手機情形，如有網路交友，被要求至超商購買遊戲點數等任何疑似是詐騙的資訊，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。
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