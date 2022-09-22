快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遊戲結識…女網友撒嬌一下 少年險付五千元買點數

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名13歲少年日前帶著五千元現金來到一家便利商店，向店員購買遊戲點數，少年神色慌張，讓店員覺得有異報警協處。少年說網路遊戲認識一名女網友，雙方line加好友頻繁聯繫，以為找到真愛的他，日前依女網友要求，到超商購買點數給她，警一聽就是詐騙，當場以案例成功勸阻他購買。

據了解，新北市13歲少年喜歡一款線上對戰遊戲，近來他透過這款遊戲，結識一名陌生女網友，幾次的虛擬戰場互動，少年漸生好感，與女網友互加通訊軟體line後頻繁聯繫，女網友不時用字嗲語，讓少年誤以為找到真愛。

上周四（15日）晚上8時35分左右，少年帶著平日存下的零用錢及壓歲錢共5千元，來到住家附近一間便利超商店購買遊戲點數。但少年神色慌張，引起店員懷疑他受騙報警協處。

警方獲報到場了解後，檢視少年手機對話內容，確定就是假交友、真詐財的詐騙伎倆。怎料，少年堅信「真愛」仍堅持購買。經員警詹尚學靈機一動，拍了一張他與少年合照，再透過少年手機傳照給女網友。

「女網友」突然惱羞成怒嗆回，少年才突然醒悟，立刻封鎖女網友，打消購買遊戲點數念頭，成功阻止一場詐騙。

警方呼籲，民眾如果遇到可疑詐騙情事，除了自己多方面查證，家長亦可多留意家中少年使用手機情形，如有網路交友，被要求至超商購買遊戲點數等任何疑似是詐騙的資訊，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。

新北市13歲少年，用5千元至超商購買點數，警方及時阻止。記者曾伯愷／翻攝
新北市13歲少年，用5千元至超商購買點數，警方及時阻止。記者曾伯愷／翻攝
新北市13歲少年，用5千元至超商購買點數，警方及時阻止。記者曾伯愷／翻攝
新北市13歲少年，用5千元至超商購買點數，警方及時阻止。記者曾伯愷／翻攝

詐騙

延伸閱讀

「別騙啦」八德8旬婦遇假檢警要匯16萬 警追回家戳破謊言

女網友稱要從敘利亞來台見面 台南獨居男險遭詐騙5千元

高雄男想和爆乳小姊姊見面 買遊戲點數拍照警察出現了

男網上賣遊戲點數欠稅2千萬卻只願「月還1萬」 為躲管收秒籌300萬

相關新聞

美好證券董座黃谷涵涉炒股 北檢兵分9路搜查約談11人

前身為大慶證券的美好證券董事長黃谷涵，涉嫌於2020年1至6月間，與人聯手炒作上櫃公司凌網股票，涉犯證券交易法操縱有價證...

東北角拍全裸寫真…女子見有人偷拍 左手護胸、右手警告

一名女子在東北角海岸潮間帶拍攝全裸寫真照片，發現台2線有騎士停車錄影，事後又發現影片在網路流傳報案。新北市瑞芳警分局表示...

影／金門金沙博愛街傳民宅火警 疑民眾燒金紙肇禍

舊金沙鎮衛生所後方今天中午傳出民宅火警，疑似民眾焚燒金紙不慎引發鄰近屋凸鐵皮燃燒，消防局獲報立即派出各式消防、救護車8輛...

苑裡火車站月台候車突抽搐昏倒 83歲老婦人送醫命危

今天下午1點多，一名83歲黃姓老婦人在苗栗苑裡火車站第一月台候車時，突抽搐昏倒，有旅客見狀趕緊幫她叫救護車，不過老婦人因...

店家九層塔盆栽遭客撞壞 老闆交代買新的她卻用偷的

高雄市一名李姓女子因工作店家種的九層塔盆栽遭客人撞壞，老闆交代買新的，她卻將老闆的話當耳邊風，見劉姓住戶門口放了3盆茂盛...

捧300萬現金交易泰達幣 3男慘遭設局辣椒水狂噴洗劫

台中陳姓男子找和張姓、王姓同夥佯稱賣虛擬貨幣USDT（泰達幣），趁3名買家帶323萬現金到場時，持辣椒水狂噴搶走李男的1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。