東北角拍全裸寫真…女子見有人偷拍 左手護胸、右手警告

一名女子在東北角拍攝寫真照片，事後報案遭人偷拍，並在網路散布影片，警方將追查拍攝及散布者到案說明。記者邱瑞杰／攝影 一名女子在東北角海岸潮間帶拍攝全裸寫真照片，發現台2線有騎士停車錄影，事後又發現影片在網路流傳報案。新北市瑞芳警分局表示，將依網路相關資訊，追查拍攝及散布者到案說明，依法處置。

近日網路臉書或LINE等社群平台出現一段47秒影片，內容是一名女子在潮澗帶碎礫石區拍照，同行還有一名男攝影師及一名打光的女性助手。從影片畫面研判，拍攝地點在瑞芳台2線明隧道往基隆方向北約300公尺處的海岸。

影片內容顯示，3人在距離台2線約30公尺的海岸取景拍照，拍攝者應是坐在停放路旁的機車上，朝海面方向錄影。女子全裸，雙腳踩在水中，並與攝影師討論拍照姿勢。

女子後來一個轉身，眼神剛好看向拍攝者方向，發現有人在台2線上錄影，抬起原本垂放在腰際的左手遮掩胸部，並以右手食指向拍攝者「警告」，畫面隨即偏移到他處並終止。

這段全裸「寫真」影片不久在網路流傳，畫面中的女子向台北市警方報案。北市警受理後轉由瑞芳警分局追查相關行為人，依刑法妨害風化、妨害秘密罪嫌偵辦。