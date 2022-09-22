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違規左轉又逆向遭PO網 中壢男跑給警追失控咆哮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

中壢警分局員警昨晚6時許巡邏行經中壢區永福路與榮安十三街口，見1機車騎士紅燈左轉並沿路逆向行駛約200公尺，警方鳴笛要求35歲的彭男停車受檢，彭男情緒失控對警咆哮並辱罵，過程被民眾PO上「爆料公社」，警方最後加派人力將其依妨害公務罪嫌移送法辦。

昨晚6時40分許，彭男紅燈左轉並沿路逆向行駛約200公尺，警方則鳴警笛示警靠路邊停車受檢，但彭男拒檢不停，最後行駛至中壢區莊敬路與永福路時因遇紅燈才被警方攔查。

警方告知彭男永福路與榮安十三街口未依規定紅燈左轉、逆向行駛等交通違規，將予以舉發但彭男反而對員警咆哮「違規是怎樣啦？」「趕快開啦！馬上給我開！」「你以為派出所很大是嗎？」隨即情緒失控，對執勤員警辱罵，為避免情勢失控員警立即呼叫警力支援，即將彭嫌制伏、逮捕。

過程中彭男以手揮拳毆打王員臉部及勒頸，在場方姓女警也因協助逮捕時手腕有撕裂傷，須縫合，彭嫌身上也有些擦傷，經送醫後初步檢視無大礙，全案依妨害公務罪嫌移送法辦，有關交通違規部分依事實舉發。

昨晚6時許，中壢警分局員警巡邏經中壢區永福路與榮安十三街口，見1機車騎士紅燈左轉並沿路逆向行駛約200公尺。記者翁唯真／翻攝
昨晚6時許，中壢警分局員警巡邏經中壢區永福路與榮安十三街口，見1機車騎士紅燈左轉並沿路逆向行駛約200公尺。記者翁唯真／翻攝
警方攔查違規逆向騎士，對方反而不斷對警咆哮嗆聲。記者翁唯真／翻攝
警方攔查違規逆向騎士，對方反而不斷對警咆哮嗆聲。記者翁唯真／翻攝
警方圍捕過程中，彭男不斷以手揮拳毆打王員臉部及勒頸。記者翁唯真／翻攝
警方圍捕過程中，彭男不斷以手揮拳毆打王員臉部及勒頸。記者翁唯真／翻攝

妨害公務 交通違規 爆料公社

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