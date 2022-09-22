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8旬婦街頭徘徊 女警護送返家

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名張姓老婦疑似失智，不斷在路口徘徊，忘了該如何回家；萬華警分局大理街派出所獲報後，先耐心安撫張婦，再透過監視器及警用電腦，比對張婦身份，成功護送她返家休息。

警方表示，萬華分局大理街派出所員警陳弘哲、韓穎瑩日前巡邏經過和平里辦公室，接獲里長吳淑芬告知，有一位長者不斷在路口徘徊，員警趕緊上前關心張婦（86歲），安撫她緊張情緒，再將她帶回派出所休息。

由於張婦僅能說出名字，忘記住址且非常緊張，僅有印象住在艋舺大道，陳員耐心與張婦溝通，同時調閱路口監視器及警用電腦，比對數十筆年齡及同音的名字，最後終於得知張婦住處。

警方擔心張婦行動不便會遭遇事故或者再度走失，主動護送張返家休息，親友也對警方熱心舉動不斷表達感謝之意。

萬華分局提醒，年邁長者出門應有親友多加照料，切勿隻身外出，如欲避免相類情事發生，可製作連絡卡片置於長者口袋、皮夾內，也可配戴填妥親友姓名及聯絡方式的識別手環，協助長輩能儘速平安返家。

萬華分局員警護送張婦返家。記者邱奕能／翻攝
萬華分局員警護送張婦返家。記者邱奕能／翻攝

警察 失智

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