影／父不願替子繳機車罰單告侵占 新北警昨攔檢到案

台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，警詢後今依法送辦。

據了解，36歲譚姓男子兩年前以外出找工作需要機車代步為由，商借父親名下機車使用，但兩年來仍一事無成，騎車還不遵守交通規則，交通違規罰單如雪片般寄到家中，譚男又不肯乖乖繳交罰金，父親打電話連繫也不接，還避不見面搞失蹤，讓譚父吃不消，今年7月向台北市警方報案提告兒子涉嫌侵占。