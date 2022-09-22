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影／父不願替子繳機車罰單告侵占 新北警昨攔檢到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，警詢後今依法送辦。

據了解，36歲譚姓男子兩年前以外出找工作需要機車代步為由，商借父親名下機車使用，但兩年來仍一事無成，騎車還不遵守交通規則，交通違規罰單如雪片般寄到家中，譚男又不肯乖乖繳交罰金，父親打電話連繫也不接，還避不見面搞失蹤，讓譚父吃不消，今年7月向台北市警方報案提告兒子涉嫌侵占。

新北保大第二中隊昨天晚上近8時，在板橋區國慶路執行巡邏勤務，發現人在路邊的譚男，正坐在父親報案遭侵占的機車上，見到保大員警靠近竟神色慌張想離開現場，員警把譚男攔下盤查，發現他所騎機車正是譚父報案遭侵占的機車，警訊後今依侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。

台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
台北市譚姓男子因不願替兒子繳交機車交通違規罰單，今年7月提告侵占，新北市保大警昨晚在板橋區攔檢到案，依法送辦。記者王長鼎／翻攝

侵占

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