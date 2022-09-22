男子遭誤認通緝犯錯逮滿身傷提告 2員警記過懲處

黃姓男子被警察誤認是通緝犯，遭強制上銬逮捕，過程中弄得滿身傷，事後提告傷害、妨害自由。 圖／當事人提供

黃姓男子遭警誤認為通緝犯，進而與警發生推擠受傷，黃男提告警員涉傷害、妨害自由罪嫌。三重警分局今天對執勤員警予以各記過1次，所長申誡2次處分。

三重警分局江姓、翁姓2名員警20日晚間執行勤務，在通緝犯使用車輛周邊埋伏，當時巷內昏暗，黃姓男子剛好朝車輛方向走去，翁員上前實施盤查。

依警方公布的路口監視畫面，翁員在表明警察身分後，黃男依然不配合盤查，進而發生推擠拉扯，雙方拉扯間跌倒致互有擦挫傷。最後在警方使用強制力將黃男上銬帶返查證身分。

由於黃姓男子膝蓋、頭部及胸腔及耳朵都有擦挫傷，經警方查證不是通緝犯後就解銬，協助黃男就醫。但黃男仍告員警涉傷害、妨害自由等罪嫌。

黃男在接受媒體採訪時表示，他當時就護住頭，員警用膝蓋一直頂他的咽喉，現在身上全部大概有100個傷；黃男的兒子今天受訪表示，爸爸幾乎整夜不能睡覺，身心受挫。因此，除民事賠償，也會申請國賠。

新北市警局專員曾柏仲向媒體表示，員警執勤很辛苦，警方當時表明身分，但當事人不表明身分才引起誤會並造成拉扯受傷。

他表示，在發生台南襲警案後，警方執行時會對安全有特別要求，再加上原查緝對象有槍砲前科，才會在執勤上有高度警戒。警方對發生此事也表示遺憾，後續會再檢討改進。

三重分局訊息表示，警分局已依法受理調查，並函送新北地檢署偵辦，不庇縱、不護短。對於同仁錯認通緝犯一事致上歉意。經調查後予翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次處分。