聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／穿越馬路遭來車按喇叭 三重男拳敲引擎蓋爆衝突
新北市三重區林姓男子，昨天晚上，與另4友穿越平安街，遭李男所駕駛的汽車鳴按喇叭。林男不爽以拳頭敲打李男座車引擎蓋，李男與車上2乘客下車理論，雙方爆發衝突。警方獲報趕抵，帶回滋事4人，雙方暫不提告，警先依傷害、妨害秩序將李等3人移送法辦。
據了解，林姓男子（29歲）昨天（21日）晚上9時36分左右，與4名友人徒步穿過新北市三重區平安街。孰料，李男開車載同謝（29歲）、呂（31歲）兩友經過，見林等5人穿過馬路，鳴按一聲喇叭。
林男不爽，直接朝著李男座車引擎蓋敲擊一拳，林男此舉，惹怒李男與另兩友，直接下車與林理論。過程中，林男其他友人頻頻道歉，但李、謝、呂不予理會，林、李、謝、呂等四人，直接在街上口角拉扯，李男還持辣椒水往林男臉上噴去。
事後警方趕抵，將滋事4人帶回，雙方暫不提告傷害，警詢後先依傷害、妨害秩序將李、謝、呂等3人移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言