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影／穿越馬路遭來車按喇叭 三重男拳敲引擎蓋爆衝突

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區林姓男子，昨天晚上，與另4友穿越平安街，遭李男所駕駛的汽車鳴按喇叭。林男不爽以拳頭敲打李男座車引擎蓋，李男與車上2乘客下車理論，雙方爆發衝突。警方獲報趕抵，帶回滋事4人，雙方暫不提告，警先依傷害、妨害秩序將李等3人移送法辦。

據了解，林姓男子（29歲）昨天（21日）晚上9時36分左右，與4名友人徒步穿過新北市三重區平安街。孰料，李男開車載同謝（29歲）、呂（31歲）兩友經過，見林等5人穿過馬路，鳴按一聲喇叭。

林男不爽，直接朝著李男座車引擎蓋敲擊一拳，林男此舉，惹怒李男與另兩友，直接下車與林理論。過程中，林男其他友人頻頻道歉，但李、謝、呂不予理會，林、李、謝、呂等四人，直接在街上口角拉扯，李男還持辣椒水往林男臉上噴去。

事後警方趕抵，將滋事4人帶回，雙方暫不提告傷害，警詢後先依傷害、妨害秩序將李、謝、呂等3人移送法辦。

林男過馬路不爽被鳴按喇叭，拳擊引擎蓋釀雙方衝突。記者曾伯愷／翻攝
林男過馬路不爽被鳴按喇叭，拳擊引擎蓋釀雙方衝突。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依傷害、妨害秩序將李、謝、呂等3人移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依傷害、妨害秩序將李、謝、呂等3人移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男池辣椒水著林男臉上噴去。記者曾伯愷／翻攝
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