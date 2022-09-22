被告知父病重無法急救 女竟恐嚇炸醫院判2個月
33歲曾女被護理人員告知住加護病房的父親病重無法急救，因此心生不滿，在臉書限時動態張貼病房照片，並留言恐嚇炸掉醫院，法官裁定曾女涉犯恐嚇公眾罪，判刑2個月。
根據南投地方法院今天公布的判決書，曾女因父親病危回南投老家，探視在衛福部南投醫院加護病房住院的父親，醫院護理人員告知曾女，曾父因病情嚴重已無法急救。
曾女被告知父親已無法急救後心生不滿，在臉書（Facebook）限時動態張貼加護病房照片，還留言說「今晚非把你炸掉不可」，醫院人員看到臉書照片和留言後趕緊報案，南投地檢署依妨害社會秩序等罪起訴曾女。
地院法官審理此案時，認為曾女因情緒失控而在臉書留言恐嚇，危害公共安全，考量犯後坦承犯行，未能與告訴人南投醫院達成調解，認為曾女涉犯恐嚇公眾罪，判處有期徒刑2個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。
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