影／三重警抓通緝犯搞烏龍挨告 觀戰鄰居波及也提告

前天（20日）晚上，新北市三重警方便衣埋伏抓通緝犯，卻因誤察導致黃姓男子受傷，當天黃男向警提告傷害、妨害自由、強制，分局依法將2便服員警移送法辦。沒想到，今天上午，另名劉姓鄰居也控告另2制服員警傷害、妨害自由、強制，原因是當天他與父親口角報警協處，沒想到竟被制服警壓制受傷。

據了解，永福派出所江姓、翁姓警員昨晚著便衣，至三重區後竹圍街175巷埋伏追查通緝犯，9時許發現黃姓男子靠近嫌犯停放的機車，員警以為是通緝犯要去取車，馬上衝上前盤查，雙方扭打引發衝突。黃男情緒激動被強制帶回派出所，卻證實並非通緝犯，全身傷痕累累就醫之後，指控警方抓錯人，提告傷害、妨害自由。

針對指控，警方未否認「認錯人」並致歉，三重警分局副分局長陳耿賢說明，由於原本鎖定的通緝犯曾有暴力犯罪記錄，員警盤查時特別提高警戒，當時二度詢問身分，黃男均不願告知，且有抗拒的舉動。

因擔心他持有危險物品，因此依據警察職權行使法強制帶返派出所查證，過程中造成黃男受傷。整個執法過程所產生的疑義，警方將調查裁處，若有疏失絕不寬貸。黃男提告也依法受理，函送新北地檢署，不會庇縱、護短。

但是另一方面，警方調閱現場監視器，畫面中可以看到，翁姓警員第一時間靠近，伸手搭在黃男右肩，黃男即激動掙脫，甚至出手勒住員警後頸，2人甩倒在地上扭打，翁姓警員一度被壓在地上，江姓警員見狀立刻趕過來支援，聯手將黃男壓制，畫面似乎還拍到翁姓員警揮拳。

後來傳稱，當確認黃男並非通緝犯且在盤查過程中受傷之後，雙方試圖私下調解，和解金額曾開價180萬、200萬元不等，最後殺價到60萬元導致談判破局，黃男憤而提告傷害、妨害自由、強制，警方也依法將江、翁兩員警移送法辦。

不過，今天上午，另名當天在現場觀戰的鄰居劉男（39歲），到分局控告另兩名制服員警，原因是事發前劉男正與他父親（73歲）起口角，劉父因此報警處理。沒想到，制服警到場沒幫忙協調，反而是把他壓制在地，讓他十分氣憤，決定向警提告傷害、妨害自由、強制。