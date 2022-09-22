快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重警抓通緝犯搞烏龍挨告 觀戰鄰居波及也提告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

前天（20日）晚上，新北市三重警方便衣埋伏抓通緝犯，卻因誤察導致黃姓男子受傷，當天黃男向警提告傷害、妨害自由、強制，分局依法將2便服員警移送法辦。沒想到，今天上午，另名劉姓鄰居也控告另2制服員警傷害、妨害自由、強制，原因是當天他與父親口角報警協處，沒想到竟被制服警壓制受傷。

據了解，永福派出所江姓、翁姓警員昨晚著便衣，至三重區後竹圍街175巷埋伏追查通緝犯，9時許發現黃姓男子靠近嫌犯停放的機車，員警以為是通緝犯要去取車，馬上衝上前盤查，雙方扭打引發衝突。黃男情緒激動被強制帶回派出所，卻證實並非通緝犯，全身傷痕累累就醫之後，指控警方抓錯人，提告傷害、妨害自由。

針對指控，警方未否認「認錯人」並致歉，三重警分局副分局長陳耿賢說明，由於原本鎖定的通緝犯曾有暴力犯罪記錄，員警盤查時特別提高警戒，當時二度詢問身分，黃男均不願告知，且有抗拒的舉動。

因擔心他持有危險物品，因此依據警察職權行使法強制帶返派出所查證，過程中造成黃男受傷。整個執法過程所產生的疑義，警方將調查裁處，若有疏失絕不寬貸。黃男提告也依法受理，函送新北地檢署，不會庇縱、護短。

但是另一方面，警方調閱現場監視器，畫面中可以看到，翁姓警員第一時間靠近，伸手搭在黃男右肩，黃男即激動掙脫，甚至出手勒住員警後頸，2人甩倒在地上扭打，翁姓警員一度被壓在地上，江姓警員見狀立刻趕過來支援，聯手將黃男壓制，畫面似乎還拍到翁姓員警揮拳。

後來傳稱，當確認黃男並非通緝犯且在盤查過程中受傷之後，雙方試圖私下調解，和解金額曾開價180萬、200萬元不等，最後殺價到60萬元導致談判破局，黃男憤而提告傷害、妨害自由、強制，警方也依法將江、翁兩員警移送法辦。

不過，今天上午，另名當天在現場觀戰的鄰居劉男（39歲），到分局控告另兩名制服員警，原因是事發前劉男正與他父親（73歲）起口角，劉父因此報警處理。沒想到，制服警到場沒幫忙協調，反而是把他壓制在地，讓他十分氣憤，決定向警提告傷害、妨害自由、強制。

對此，三重警分局回應，會依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，將依規定調查予以懲處，絕不寬貸。

黃姓男子被警察誤認是通緝犯，遭強制上銬逮捕，過程中弄得滿身傷，事後提告傷害、妨害自由。圖／當事人提供
黃姓男子被警察誤認是通緝犯，遭強制上銬逮捕，過程中弄得滿身傷，事後提告傷害、妨害自由。圖／當事人提供
劉姓男子今天對兩名制圖服警察提告。圖／民眾提供
劉姓男子今天對兩名制圖服警察提告。圖／民眾提供
監視器拍到黃姓男子把翁姓警員壓在地上，江姓警員衝過來支援逮捕。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到黃姓男子把翁姓警員壓在地上，江姓警員衝過來支援逮捕。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到黃姓男子激動用手勒住員警後頸。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到黃姓男子激動用手勒住員警後頸。記者林昭彰／翻攝
翁姓警員在壓制過程中也受傷。圖／警方提供
翁姓警員在壓制過程中也受傷。圖／警方提供

通緝 警察

延伸閱讀

陷入羅生門！新北警抓通緝搞烏龍挨告 還原扭打畫面卻浮出疑點

新北三重警員抓通緝搞烏龍 無辜路人遭施暴、噴辣椒水

槍砲通緝犯涉牽線賣槍 警趁泰安休息站交易逮3人

通緝犯潛入前東家偷10台電腦 高警追至監獄破案

相關新聞

八德羽球場天花板崩落 高層下令桃檢「一切低調」辦案

918強震，桃園市八德運動中心羽球館天花板掉落，引發外界質疑施工品質。市議員詹江村在臉書po文指工務局早在今年1月就接到...

美好證券董座黃谷涵涉炒股 北檢兵分9路搜查約談11人

前身為大慶證券的美好證券董事長黃谷涵，涉嫌於2020年1至6月間，與人聯手炒作上櫃公司凌網股票，涉犯證券交易法操縱有價證...

東北角拍全裸寫真…女子見有人偷拍 左手護胸、右手警告

一名女子在東北角海岸潮間帶拍攝全裸寫真照片，發現台2線有騎士停車錄影，事後又發現影片在網路流傳報案。新北市瑞芳警分局表示...

台南警上班看火影忍者被PO網 傳女警男友被攔偷拍復仇

台南市警五分局交通分隊男警員19日上班時間在辦公室內，以辦公室電腦看動漫「火影忍者」，被人PO上網，當事人遭懲處後又傳出...

影／驚險畫面！北市遊覽車險些撞上機車騎士

網路社群今天流傳一段行車記錄器畫面，日前一輛機車騎士在騎乘時，突然側向竄出一輛遊覽車，兩車錯身而過，機車險些遭撞上，讓不...

影／金門金沙博愛街傳民宅火警 疑民眾燒金紙肇禍

舊金沙鎮衛生所後方今天中午傳出民宅火警，疑似民眾焚燒金紙不慎引發鄰近屋凸鐵皮燃燒，消防局獲報立即派出各式消防、救護車8輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。