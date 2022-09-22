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「別騙啦」八德8旬婦遇假檢警要匯16萬 警追回家戳破謊言

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一名81歲婦人昨到郵局要匯款16萬餘元，但因講不清理由、帳號異常被行員攔阻並報案；她回家後警方循線找上門，發現是遇到假檢察官加Line索款，經員警嚴詞質問下，詐騙集團很快掛了電話，才讓婦人恍然大悟，保住老本。

八德分局四維派出所警員侯屹涵、黃詠沂昨11時許擔服巡邏勤務，接獲轄內介壽路一段郵局行員報案，稱疑似遭詐騙案件，隨即趕往現場處理。

郵局行員表示，一名81歲祈姓婦人領了16萬元要臨櫃匯款，但卻說不出理由，且帳號異常，不讓她匯款後，她就回家了。

員警了解後，擔心祈婦再被詐騙，查證資料找上她住家。婦人向警方表示，她接到一通市內電話，對方自稱「檢察官」並說自己個資被冒用、涉及刑案，已在偵辦，加LINE後他更說要協助暫緩執行及分案處理，便以監管為由要求匯款16萬2000元至指定帳戶，自己擔心被抓才急忙要匯款。

員警聽完，馬上告訴婦人這是典型的「假冒檢警監管帳戶」詐騙手法，婦人不相信；員警立即持她手機撥打LINE與對方聯絡，詢問是哪一縣市的檢察官、股別等，但對方馬上掛斷電話，這才讓祈婦恍然大悟，保住辛苦存下的老本，詐團Line帳號最終也被員警封鎖。

警方呼籲，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求匯款、收取現金或存簿，如遇到疑似詐騙案件，務必掛上電話並多方查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當造成金錢損失。

八德81歲婦人接到假檢警來電，以為自己帳戶要被監管，昨天差點匯款16萬元，被循線找上門的員警勸阻才醒悟。記者楊湛華／翻攝
八德81歲婦人接到假檢警來電，以為自己帳戶要被監管，昨天差點匯款16萬元，被循線找上門的員警勸阻才醒悟。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團

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