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高雄嬤說要外出散步遭騎士撞飛 女兒、孫女目睹她慘死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市80歲吳姓老婦人今晨徒步穿越斑馬線，遭陳姓機車騎士衝撞，送醫宣告不治；據了解，吳婦患有阿茲海默症，當晚在家中鬧情緒，聲稱要外出走走，女兒和孫女不放心，悄悄跟在後方，沒想到卻目睹她慘遭騎士撞飛，送醫不治。

警方指出，80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路北側欲穿越致男廁時，剛好19歲的陳姓男子騎機車經過，當場將吳婦撞飛，陳男也連人帶車摔倒滑行，機車還擦出數公尺的火花。

吳婦遭撞噴飛倒地後，當場無呼吸心跳，陳男身體多處擦挫傷，倒地不起，事發現場，機車零件散落一地。

當時跟在吳婦後方的女兒和孫女當場嚇傻，焦急在現場等候警消到場，救護員將受傷的2人分別送醫急救。吳婦經送醫後，因傷重宣告不治，陳男則意識清楚，無生命危險。　

警方事後調查，陳男並無酒駕行為，但卻無照騎車，初步研判肇事路口為閃黃燈的交岔路口，陳姓騎士騎機車經過時，疑未暫停禮讓行人穿越道上通行的吳婦。

據指出，吳婦因患有阿茲海默症，當晚因和家人鬧得不愉快，想外出走一走散心，吳的女兒和孫女擔心她深夜一個人出門會有危險，於是悄悄跟在她的後方，沒想到卻當場目睹吳婦被騎士撞飛，吳婦送醫不治，令家屬悲慟不已。

年僅19歲的陳男平常打零工為生，當晚和朋友相聚後，準備騎車返家，沒想到卻在閃黃燈路口時，未注意過馬路的吳婦，撞及吳婦，造成她傷重死亡，警詢後，將依過失致死罪嫌移送偵辦。

80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路，遭機車騎士衝撞，送醫宣告不治，警方在現場交管處理。記者石秀華／翻攝
80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路，遭機車騎士衝撞，送醫宣告不治，警方在現場交管處理。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，吳婦送醫不治，陳男受傷，機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，吳婦送醫不治，陳男受傷，機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，機車擦出火花，吳婦噴飛送醫宣告不治，陳男受傷。記者石秀華／翻攝
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