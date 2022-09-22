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高雄田寮山區私設掩埋場 南水局：不在水庫集水區

中央社／ 高雄22日電

高雄市湖內警分局21日表示，日前獲報指46歲何姓地主涉嫌在阿公店水庫上游集水區的田寮區秀峰山區內私設掩埋場，20日見時機成熟前往查緝，帶回何男等4人到案，全案依違反廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦。（高雄市湖內警分局提供） 中央社
高雄市湖內警分局21日表示，日前獲報指46歲何姓地主涉嫌在阿公店水庫上游集水區的田寮區秀峰山區內私設掩埋場，20日見時機成熟前往查緝，帶回何男等4人到案，全案依違反廢棄物清理法罪嫌移送檢方偵辦。（高雄市湖內警分局提供） 中央社

高雄警方查獲何姓地主涉在田寮秀峰山區內私設掩埋場，位置靠近阿公店水庫上游集水區。南水局今天指出，經查此私設掩埋場並非位於水庫集水區，對水源水質無影響。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，經查證，私設掩埋場並非位於阿公店水庫集水區、自來水水質水量保護區，而是鄰近高雄市田寮區市管區排中坑排水之山坡地保育區，對水源水質無影響。

南水局指出，為維護阿公店水庫集水區水土保育與水質安全，除定期派員巡查及水質採樣外，亦搭配水庫集水區衛星影像，每月定期進行變異點比對，若有異常即派員現地巡查，發現疑似違規情事，立即做成巡查紀錄，函送目的事業權責機關進行查處，防範不法。

高雄市警察局湖內分局昨天表示，查獲何姓地主涉在田寮秀峰山區內私設掩埋場，位置靠近阿公店水庫上游集水區，並以每車新台幣800元收費代掩埋，初估1天約可賺5萬元，警方昨天帶回何姓地主等涉案4人到案，全案依廢清法送橋頭地檢署偵辦。

水庫 水質

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