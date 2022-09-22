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想要葉門醫生的積蓄與家當 8旬翁差點反被騙退休金

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局與轄區銀行合作，遇到客戶匯大筆款項就會關懷提問，至今已成功攔阻13件民眾臨櫃匯款遭詐騙案件，攔阻金額達1300餘萬元。這些差點被騙的民眾中，多是被以假投資的大餅誘惑，從80歲老翁到20歲社會新鮮人，都因想多賺錢卻差點賠錢。

55歲張姓女子透過交友APP認識網友，對方鼓吹投資膠原蛋白，保證獲利，張女要匯款75萬元到國外帳戶，行員查證該國外帳戶資訊有異，通報警方到場，攔阻匯款。

80歲李姓老翁要匯款近34萬元，行員關心詢問，老翁一開始說是購物，但對所購物品、用途及合約細節支吾其詞，行員找來警方關心，老翁才坦承結交網友，對方自稱在葉門擔任醫生，要將自身積蓄及家當轉送給他，但要老翁先繳交海關手續費及物流費用，老翁心動才到銀行匯款，警方立即勸阻。

70歲李姓老翁要匯款50萬元到朋友帳戶，先是聲稱要投資後又改口說要買古董，行員細問朋友細節卻無法明白陳述，行員察覺有異，請警方協助攔阻。

20歲趙姓女子是社會新鮮人，到銀行要匯款40萬元給車商，但對車商地址、車款及合約細節卻說不清楚，員警不斷關心，趙女才出示社群軟體中與網友的對話內容，警方發現趙女遭網友慫恿加入臉書社團投資群組，群組內有多則鼓吹投資虛擬貨幣貼文，表示由專人操盤，保證穩賺，趙女心動，當下就要匯款，還好行員機警通報警方到場攔阻。

警方指出，分析成功攔阻的各類案件中，多數以假投資或假冒親友名義，透過手機通訊軟體誘導民眾投資海內外股市或交易虛擬貨幣，並以限時匯款、勿洩露投資機密等手法行騙。

台北市信義警分局透過製作金融機構關懷提問流程，對轄區各家銀行加強宣導，透過銀行察覺異狀與即時通報，成功攔阻民眾遭詐騙匯款，分局長王寶章（左）親自前往銀行對攔阻有功人員頒發感謝狀及紀念品。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義警分局透過製作金融機構關懷提問流程，對轄區各家銀行加強宣導，透過銀行察覺異狀與即時通報，成功攔阻民眾遭詐騙匯款，分局長王寶章（左）親自前往銀行對攔阻有功人員頒發感謝狀及紀念品。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義警分局透過製作金融機構關懷提問流程，對轄區各家銀行加強宣導，透過銀行察覺異狀與即時通報，成功攔阻民眾遭詐騙匯款，分局長王寶章（左二）親自前往銀行對攔阻有功人員頒發感謝狀及紀念品。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義警分局透過製作金融機構關懷提問流程，對轄區各家銀行加強宣導，透過銀行察覺異狀與即時通報，成功攔阻民眾遭詐騙匯款，分局長王寶章（左二）親自前往銀行對攔阻有功人員頒發感謝狀及紀念品。記者廖炳棋/翻攝

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