越南女開美甲店當密醫兼整形 姪女只學1天就上工

高雄市一名嫁來台灣的越南潘姓女子，2年前開美甲美睫店，卻非法從事整形密醫行為，利用臉書直播整形過程，並張貼前後整形照片，吸引同鄉慕名採預約制，因生意好，讓只學1天儀器操作的姪女就上工，移民署人員歷經3個月蒐證，搜索時，潘正替客人紋唇。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲情資，指高雄市小港區一名越南配偶經營的美甲美睫店疑非法從事整形密醫行為。

專勤隊人員展開調查，發現嫁來台灣12年、已取得身分證的越南籍潘姓女子（36歲），2年前擁有美甲、美睫及紋繡的專業證書後，在當地開店；潘女約1年前開臉書粉絲專頁，常以越南文直播牙齒美白、豐唇等醫美手術過程或張貼整形前後對照圖等，疑似以「掛羊頭賣狗肉方式」吸引同鄉上門做整形醫美服務。

專勤隊人員調查發現，潘女因在臉書直播醫美手術過程，吸引許多同鄉外配及移工慕名前往，由於客人太多，改採預約制，由於客人應接不暇，潘女一個人忙不過來，請嫁台灣3年的阮姓姪女（22歲）幫忙，阮女僅操作過1天的美白牙齒儀器就上工。因暑假期間，潘女得照顧孩子，休息一陣子，近日一開工就預約滿單。

專勤隊人員歷經近4個月調查蒐證，8月30日和衛生局人員上門搜索時，潘女和阮女正替1名女客人進行紋唇，另有2名女客人等候，專勤隊人員要將潘女帶走時，女客人還依依不捨問「潘被帶走，我們等的人怎麼辦？」。