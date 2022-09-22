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到廟宇功德箱「釣」錢 竊嫌辯：向神明借錢給家人看病

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄46歲陳姓男子因缺錢花用，日前到楠梓某間廟宇，用釣魚線伸入功德箱「釣」出數數張鈔票，得手2000元後離去；事後廟方發現遭竊報警，陳男到案後，竟辯稱，事前有先拜拜取得神明同意，讓他「借錢」給家人看病；警詢後，將他依竊盜罪函送。

據了解，陳男本身無業，有竊盜前科，因缺花用，9月17日11時許騎乘機車到楠梓區德中路一間廟宇，趁四下無人，掏出預藏的釣魚線，伸入功德箱「釣」出數張鈔票，得手2000元後離去。

事後廟方人員發現遭竊，調閱監視器發現，陳男反覆在功德箱前，左顧右盼重複一樣的動作，至少用了7次才罷手，認為他嫌疑重大，便向楠梓警分局加昌派出所報案。

經警方調查，陳男是利用釣魚線將功德箱內紙鈔一張一張「黏」出來，且犯罪成本根本不到10元；確認犯行，掌握身分後，警通知人到案。

陳男昨天到案時稱，事前有先拜拜取得神明同意，讓他「借錢」給家人看病；對此警方並不採信他的說詞，且行為已涉嫌竊盜罪，警詢後，將人函送地檢署偵辦。

46歲陳姓男子用釣魚線伸入功德箱「釣」出數數張鈔票，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝
46歲陳姓男子用釣魚線伸入功德箱「釣」出數數張鈔票，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝
46歲陳姓男子用釣魚線伸入功德箱「釣」出數數張鈔票，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝
46歲陳姓男子用釣魚線伸入功德箱「釣」出數數張鈔票，被依竊盜罪函送。記者陳弘逸／翻攝

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