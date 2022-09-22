到廟宇功德箱「釣」錢 竊嫌辯：向神明借錢給家人看病
高雄46歲陳姓男子因缺錢花用，日前到楠梓某間廟宇，用釣魚線伸入功德箱「釣」出數數張鈔票，得手2000元後離去；事後廟方發現遭竊報警，陳男到案後，竟辯稱，事前有先拜拜取得神明同意，讓他「借錢」給家人看病；警詢後，將他依竊盜罪函送。
據了解，陳男本身無業，有竊盜前科，因缺花用，9月17日11時許騎乘機車到楠梓區德中路一間廟宇，趁四下無人，掏出預藏的釣魚線，伸入功德箱「釣」出數張鈔票，得手2000元後離去。
事後廟方人員發現遭竊，調閱監視器發現，陳男反覆在功德箱前，左顧右盼重複一樣的動作，至少用了7次才罷手，認為他嫌疑重大，便向楠梓警分局加昌派出所報案。
經警方調查，陳男是利用釣魚線將功德箱內紙鈔一張一張「黏」出來，且犯罪成本根本不到10元；確認犯行，掌握身分後，警通知人到案。
陳男昨天到案時稱，事前有先拜拜取得神明同意，讓他「借錢」給家人看病；對此警方並不採信他的說詞，且行為已涉嫌竊盜罪，警詢後，將人函送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言