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布袋商港北堤開放海釣區發生砍傷事件 保全人員下班無人看管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區，保全人員晚間6點下班，調閱監視器，行凶6人共乘1輛轎車，追逐騎機車的李姓男子，進入港區北堤，停車下手，行凶動機，警方將在逮捕嫌犯落網後釐清。

這起砍傷鬥毆事件，港警初步訊問受傷送醫的27歲李姓男子，供稱是騎改裝機車發生巨大聲響，引起聚集群眾不滿，動手及拿刀砍傷後逃逸，調監視器是行凶6人共乘1輛轎車，追逐騎機車李姓男子進港區北堤下手行凶。

李姓男子傷重被送嘉義長庚醫院救治，長庚說，李男身體有撕裂傷及刀傷，經手術縫合傷口，轉入一般病房治療，無生命危險。

原未開放垂釣的布袋商港，立委蔡易餘協調港務公司，2019年底開放布袋商港釣魚，港務公司布袋管理處說，布袋港北防波堤內堤以外西側660公尺區域，開放民眾垂釣，委託釣魚團體管理垂釣，港務公司設置管理室、廁所、停車場、救生圈、安全環扣與AED等。

港警初步調查，這起砍傷鬥毆事件，並非海釣釣客糾紛引起，布袋管理處說，布袋商港全天候24小時開放，北堤開放海釣區，清晨6點到晚間6點，雇保全人員看管，晚間6點以後無人看管，有港警巡邏。

嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋商港北堤今天凌晨2點多，發生男子遭6人圍攻打砍傷事件，港警調查，事發地點在開放海釣區。記者魯永明／翻攝

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