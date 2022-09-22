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台東男上山採藥遇強震受傷失聯 五天後自行脫困下山了
台東何姓男子本月15日下午進入延平鄉永康山區採藥，未料遇上地震，何曾向家人報平安，18日與家屬視訊之後就失聯，家屬報案請求協尋，警消兩天一夜搜尋未果，今早傳出好消息，何男已自脫困行下山返家，健康狀況沒有大礙。
消防局表示，今天早上8點40分接獲消息指出，失蹤何男已自行脫困下山返家，並前往派出所說明，避免何男有傷勢在身，即派延平分隊救護車前往檢查，何男生命徵象及相關救護評估沒有大礙，何男也表示不需要送醫。
56歲何男於15日獨自前往延平鄉永康山區採藥，但卻遇上2次地震，18日何與家屬通話時表示，頭部有撞傷流血之後就失聯，家屬原盼望何立即下山，但苦無訊息，19日報案請警消協尋。警消20日組隊上山搜索。
經過兩天一夜搜尋未果， 今天一早6點消防局再派出第二梯次搜救小組，準備三天兩夜擴大搜索，好在最後傳出好消息，何男自行順利脫困。消防局呼籲民眾上山工作，獨自行動可能發生危險，除應合法入山申請，應告知家人或友人工作地點及聯絡方式，以維護自身安全。
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