聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄8旬婦清晨過馬路遭機車撞噴飛 送醫傷重不治
高雄市80歲吳姓老婦人今晨徒步穿越三民區九如一路時，遭陳姓機車騎士衝撞，當場噴飛無生命跡象，送醫宣告不治；陳男則多處擦挫傷，無生命危險；警方調查，陳未喝酒，疑在閃黃燈路口，未暫停禮讓行人釀禍。
警方指出，80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路北側欲穿越致男廁時，剛好19歲的陳姓男子騎機車經過，當場將吳婦撞飛，陳男也連人帶車摔倒滑行，機車還擦出數公尺的火花。
吳婦遭撞噴飛倒地後，當場無呼吸心跳，陳男身體多處擦挫傷，倒地不起，事發現場，機車零件散落一地，警消獲報到場，將受傷2人分別送醫急救。吳婦經送醫後，因傷重宣告不治，陳男則意識清楚，無生命危險。
警方事後調查，陳男並無酒駕行為，初步研判肇事路口為閃黃燈的交岔路口，陳姓騎士騎機車經過時，疑未暫停禮讓行人穿越道上通行的吳婦，全案將依過失致死罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言