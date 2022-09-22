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高雄8旬婦清晨過馬路遭機車撞噴飛 送醫傷重不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市80歲吳姓老婦人今晨徒步穿越三民區九如一路時，遭陳姓機車騎士衝撞，當場噴飛無生命跡象，送醫宣告不治；陳男則多處擦挫傷，無生命危險；警方調查，陳未喝酒，疑在閃黃燈路口，未暫停禮讓行人釀禍。

警方指出，80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路北側欲穿越致男廁時，剛好19歲的陳姓男子騎機車經過，當場將吳婦撞飛，陳男也連人帶車摔倒滑行，機車還擦出數公尺的火花。

吳婦遭撞噴飛倒地後，當場無呼吸心跳，陳男身體多處擦挫傷，倒地不起，事發現場，機車零件散落一地，警消獲報到場，將受傷2人分別送醫急救。吳婦經送醫後，因傷重宣告不治，陳男則意識清楚，無生命危險。　

警方事後調查，陳男並無酒駕行為，初步研判肇事路口為閃黃燈的交岔路口，陳姓騎士騎機車經過時，疑未暫停禮讓行人穿越道上通行的吳婦，全案將依過失致死罪嫌移送偵辦。

高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，吳婦送醫不治，陳男受傷，機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，吳婦送醫不治，陳男受傷，機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，機車擦出火花，吳婦噴飛送醫宣告不治，陳男受傷。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓機車騎士今天凌晨衝撞過馬路80歲吳姓老婦人，機車擦出火花，吳婦噴飛送醫宣告不治，陳男受傷。記者石秀華／翻攝
80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路，遭機車騎士衝撞，送醫宣告不治，警方在現場交管處理。記者石秀華／翻攝
80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路，遭機車騎士衝撞，送醫宣告不治，警方在現場交管處理。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄陳姓騎士撞飛吳姓老婦人的當下，機車擦出火花。記者石秀華／翻攝
監視畫面錄下，高雄陳姓騎士撞飛吳姓老婦人的當下，機車擦出火花。記者石秀華／翻攝

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