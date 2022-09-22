高雄8旬婦清晨過馬路遭機車撞噴飛 送醫傷重不治

高雄市80歲吳姓老婦人今晨徒步穿越三民區九如一路時，遭陳姓機車騎士衝撞，當場噴飛無生命跡象，送醫宣告不治；陳男則多處擦挫傷，無生命危險；警方調查，陳未喝酒，疑在閃黃燈路口，未暫停禮讓行人釀禍。

警方指出，80歲的吳姓老婦人今天凌晨0時3分許，徒步走在九如一路北側欲穿越致男廁時，剛好19歲的陳姓男子騎機車經過，當場將吳婦撞飛，陳男也連人帶車摔倒滑行，機車還擦出數公尺的火花。

吳婦遭撞噴飛倒地後，當場無呼吸心跳，陳男身體多處擦挫傷，倒地不起，事發現場，機車零件散落一地，警消獲報到場，將受傷2人分別送醫急救。吳婦經送醫後，因傷重宣告不治，陳男則意識清楚，無生命危險。