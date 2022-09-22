快訊

Fed今三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市男疑遭搶300萬 警深夜攔截逮捕歹徒查扣鋼珠槍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

警方攔捕涉搶劫的男子。記者蕭雅娟/翻攝
警方攔捕涉搶劫的男子。記者蕭雅娟/翻攝

北市警方昨天(21日）深夜獲報一起搶案，陳姓男子報案稱遭搶走300萬現金，對方可能有槍。警方派出大批警力攔截追捕，從士林官邸追至大同區重慶北路、哈密街口，攔下一輛黑色轎車，壓制逮捕范姓犯嫌，起獲鎮暴槍等證物，全案起源於一起314萬泰達幣糾紛，將依法移送士林地檢署偵辦。

警方調查，陳男委託范男，向他人收取虛擬貨幣泰達幣314萬貨款，9月21日下午5時許，陳男和范男約在中山區民權西路一家速食店收款，但范男疑似收錢後未履約交付，就開車離去。陳男在晚上6時許，赴大同分局寧夏派出所報案，提告侵占及背信罪。

不料，陳男21日深夜11時許，行經承德路士林官邸附近，看到范男的車輛，立刻撥打110報報案，自稱被搶走錢財300萬，對方車輛在士林官邸附近，車上可能有槍枝。

北市警局勤務指揮中心通報士林分局，啟動線上攔截圍捕，警方在30分鐘內，從士林追到大同區重慶北路與哈密街口，攔停車輛並盤查范姓男子，當場查獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐。

士林分局表示，全案將依法移送士林地檢署偵辦，並呼籲維護治安工作絕不懈怠，民眾若發現不法情事，應立即撥打110報案，不容許惡徒危害民眾生命、身體及財產安全，以維護社會治安。

警方攔捕涉搶劫的男子。記者蕭雅娟/翻攝
警方攔捕涉搶劫的男子。記者蕭雅娟/翻攝
警方在重慶北路與哈密街口攔查轎車、盤查范男，當場查獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐。記者蕭雅娟／翻攝
警方在重慶北路與哈密街口攔查轎車、盤查范男，當場查獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐。記者蕭雅娟／翻攝

北市

延伸閱讀

北市議會要求檢討公車票價分擔 新北：若提案再談

北市內湖鐵皮屋民宅起火 警消馳援撲救中

酒駕回家倒臥北市警分局側門 男子當場被逮

9月21日國家防災日震災搶救演練 北市搜救隊挺進花蓮

相關新聞

新北金山民宅晚間陷火海 一家6口及時逃出3人輕傷送醫

新北市金山區海興路一處民宅今晚10點多發生火警，火勢相當猛烈，消防人員到達時火舌已竄出，冒出大量濃煙，因延燒迅速陷入火海...

北市男疑遭搶300萬 警深夜攔截逮捕歹徒查扣鋼珠槍

台北市昨天(21日）深夜獲報一起搶案！被害人報案稱遭搶走300萬現金，警方派出大批警力追捕，從士林官邸追至大同區重慶北路..

國道夫妻吵架 男子停車後跳落20公尺深高架橋下

國3高速公路南下148K苗栗通霄路段，今天晚間8點左右發生一起驚悚輕生案件。一名劉姓男子開車與妻子在車內發生嚴重爭吵，劉...

北市內湖鐵皮屋民宅起火 警消馳援撲救中

台北市內湖區一處民宅今晚9時許發生火災，幸無人受困，目前警消馳援撲救中。

防外茶混充台茶 台高檢偵辦37案查扣18787台斤

為防範境外茶混充台茶，影響優質台茶市場交易秩序，台高檢今舉辦加強打擊境外茶混充台茶第二次聯繫會議，截至目前為止，全台現已...

大武崙沙灘泳客被漂出外海溺水不治 泳客：海流會捲人

基隆市王姓男子今天下午與兒子到外木山大武崙沙灘戲水，下午4點多王男游泳時被海流漂到外海，救生員及民眾等救起送醫，急救到晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。