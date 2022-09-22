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北市男疑遭搶300萬 警深夜攔截逮捕歹徒查扣鋼珠槍
台北市警方昨天(21日）深夜獲報一起搶案，陳姓男子報案稱遭搶走300萬現金，對方可能有槍。警方派出大批警力攔截追捕，從士林官邸追至大同區重慶北路、哈密街口，攔下一輛黑色轎車，壓制逮捕范姓犯嫌，起獲鎮暴槍等證物，全案起源於一起314萬泰達幣糾紛，將依法移送士林地檢署偵辦。
警方調查，陳男委託范男，向他人收取虛擬貨幣泰達幣314萬貨款，9月21日下午5時許，陳男和范男約在中山區民權西路一家速食店收款，但范男疑似收錢後未履約交付，就開車離去。陳男在晚上6時許，赴大同分局寧夏派出所報案，提告侵占及背信罪。
不料，陳男21日深夜11時許，行經承德路士林官邸附近，看到范男的車輛，立刻撥打110報報案，自稱被搶走錢財300萬，對方車輛在士林官邸附近，車上可能有槍枝。
北市警局勤務指揮中心通報士林分局，啟動線上攔截圍捕，警方在30分鐘內，從士林追到大同區重慶北路與哈密街口，攔停車輛並盤查范姓男子，當場查獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐。
士林分局表示，全案將依法移送士林地檢署偵辦，並呼籲維護治安工作絕不懈怠，民眾若發現不法情事，應立即撥打110報案，不容許惡徒危害民眾生命、身體及財產安全，以維護社會治安。
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