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國道夫妻吵架 男子停車後跳落20公尺深高架橋下
國3高速公路南下148K苗栗通霄路段，今天晚間8點左右發生一起驚悚輕生案件。一名劉姓男子開車與妻子在車內發生嚴重爭吵，劉男突然停車走出車外，直接從20公尺高橋上往下跳，掉落在通霄鎮農會倉庫內，所幸身體砸斷樹枝有所緩衝才墜地，命大僅輕傷送醫。
苗栗縣消防局指出，晚間8點03分接獲劉妻報案後，立刻出勤人車前往救援，尋獲確切位置在通霄鎮農會倉庫內，救難人員緊急破壞倉庫小門後魚貫而入，發現劉男摔落在一棵大樹下草叢，一旁還有被砸斷的樹枝初步檢傷發現劉男意識清楚，右腿疼痛並無生命危險，旋即以擔架固定抬出送往通霄光田醫院救治。
國道警方則表示，獲報後員警到場尋獲停放路肩轎車，已先將劉男所駕駛轎車拖吊離開現場，後續正由員警前往醫院了解案情。
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