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大武崙沙灘泳客被漂出外海溺水不治 泳客：海流會捲人
基隆市王姓男子今天下午與兒子到外木山大武崙沙灘戲水，下午4點多王男游泳時被海流漂到外海，救生員及民眾等救起送醫，急救到晚間宣告不治，案由市警第四分局報請檢方相驗調查。
基隆市大武崙沙灘、今天下午4點20分發生一起溺水意外、王姓男子（56歲）與20多歲的兒子一起到沙灘戲水、王男自己到西側海域游泳，疑被大浪及海流捲走，越漂越遠。
救生員主動發現王姓男子被漂走後，馬上與熱心的民眾拉著獨木舟下海救人，救到人後將王男拉上岸做CPR，但已無生命跡象，當時漂在海面上的已臉朝下。
海巡署第二岸巡隊大武崙安檢所及中山消防分隊等都前往救援。救護人員到場，立刻送往基隆長庚醫院急救，急救到晚間宣告不治。
據調查，王男當時獨自一人下去游泳，王男的兒子則在岸上。據其他泳客表示，沙灘外海域外測下方有一處高低落差，形成海流，會捲人，容易發生危險，不游太外側。
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