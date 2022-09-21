走路被撞到保溫杯變形？ 報警糗...是自己迴旋甩車造成

李姓女子日前靠邊順向行走，行經中和區永和路時，被後方轎車擦撞，她沒有受傷、也沒未報警，過3天報案稱「被車撞到，造成保溫杯變形」。李女也在臉書社團Po文，稱「被沒抓好車距的汽車撞到、環保杯變形」，要求「駕駛有看到的話，請賠我一模一樣、沒損傷的新杯子」；不過有趣的是，根據監視器畫面，杯子損壞反而是她自己「迴旋甩車」造成。

中和警方12日獲報，李女（38歲）稱9日下午4點多，從永和路往橋和路方向行走，被一輛轎車擦撞，造成環保杯損壞，並指控對方駕駛肇事逃逸。

新北市中和區一名女子日前靠邊順向行走，被後方轎車擦撞，她不滿對方肇逃、保溫包變形報警；惟根據監視器畫面，杯子損壞儀式是她自己「迴旋甩車」造成。記者翁至成／翻攝

李女氣急敗壞，同時至臉書社團我是永和人Po文，稱「被沒抓好車距的白色汽車撞到，還好有背包擋著，包包內也沒貴重物品，只有環保杯變形」，更表示「路邊停滿汽機車，我完全沒有看手機靠邊走，認真走路還被撞到」。

李女補充說，當下太氣了所以沒報案，呼籲大家「走路被撞是交通事故，可以報警」；由於保溫杯被撞到變形，她公開表態「駕駛請賠我一模一樣的新杯子」。

不少網友看到貼文，留言稱「幫高調」、「報警啊」。警方事後調閱監視器畫面，發現確實有擦撞情事，不過保溫杯變形一事，卻疑似不是擦撞造成，反而是受害者不滿被撞到的反擊動作「迴旋甩車」造成。