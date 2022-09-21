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台74中彰快開到一半！前座妻突然癱軟 機警夫2動作救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市楊姓男子日前從彰化開車行經台74線中彰快速道路烏日路段時，因坐於前座的57歲楊妻突然呼吸困難、全身癱軟，立即打110求助，並直接開車下匝道待援，所幸台中市警局烏日分局林姓警員獲報迅速到場，以警車開道，5分鐘內協助楊妻就醫，救回一命。

據了解，楊姓男子報案後，發現當時該路段車速快，研判若停在中彰快速道路路肩等待救援，擔心會發生危險，於是決定直接下出口等待救護車及警車。

林姓警員獲報後，駕駛警車駞援，很快在中彰快速道路烏日路段匝道口附近，確診是楊姓夫婦的轎車，立即開啟閃光燈及鳴警報器幫忙開道，僅用約5分鐘，就將劉婦順利送醫。警員在兼顧送醫速度及通行安全的情況下，順利將身體不適婦人護送至醫院，獲家屬深深之感謝。

台中市警局烏日分局呼籲，報案人對報案位置路段、門牌不清楚時，可以善用警政署110視訊報案APP系統，具有立即定位報案人位置、攝影及發放警語等功能，轄區警察就會馳往現場協助處理，使用本項報案系統，若行動電話網路連線受到影響，可撥打110報案電話。

台中警方在中彰快速道路烏日路段匝道口附近發現轎車前座待援的楊妻，經以警車開道，5分鐘內協助楊妻就醫，救回一命。記者趙容萱／翻攝
台中警方在中彰快速道路烏日路段匝道口附近發現轎車前座待援的楊妻，經以警車開道，5分鐘內協助楊妻就醫，救回一命。記者趙容萱／翻攝
台中警方在中彰快速道路烏日路段匝道口附近發現轎車前座待援的楊妻，經以警車開道，5分鐘內協助楊妻就醫，救回一命。記者趙容萱／翻攝
台中警方在中彰快速道路烏日路段匝道口附近發現轎車前座待援的楊妻，經以警車開道，5分鐘內協助楊妻就醫，救回一命。記者趙容萱／翻攝

台中市 警察 彰化

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