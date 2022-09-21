台74中彰快開到一半！前座妻突然癱軟 機警夫2動作救命

台中市楊姓男子日前從彰化開車行經台74線中彰快速道路烏日路段時，因坐於前座的57歲楊妻突然呼吸困難、全身癱軟，立即打110求助，並直接開車下匝道待援，所幸台中市警局烏日分局林姓警員獲報迅速到場，以警車開道，5分鐘內協助楊妻就醫，救回一命。

據了解，楊姓男子報案後，發現當時該路段車速快，研判若停在中彰快速道路路肩等待救援，擔心會發生危險，於是決定直接下出口等待救護車及警車。

林姓警員獲報後，駕駛警車駞援，很快在中彰快速道路烏日路段匝道口附近，確診是楊姓夫婦的轎車，立即開啟閃光燈及鳴警報器幫忙開道，僅用約5分鐘，就將劉婦順利送醫。警員在兼顧送醫速度及通行安全的情況下，順利將身體不適婦人護送至醫院，獲家屬深深之感謝。