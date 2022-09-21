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影／台61線貨車、拖吊車、遊覽車等4車連環追撞 2司機受傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市八里區台61線南下16.4公里，今天下午3時許。發生4車連環追撞，現場一度造成黎、邱兩司機卡困車內，警消獲報派員趕抵協助脫困，經檢視兩駕駛肢體多處擦挫傷、骨折，緊急送醫急救，兩人沒有生命危險留院治療，肇事駕駛皆無酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，黎姓拖吊車司機（52歲）今天下午3時許，駕車行經新北市八里區台61線南下16.4公里處，因不明原因，整輛拖吊車直接追撞邱男（57歲）所駕駛的貨車，導致邱男再往前暴衝，追撞丁男（57歲）所駕駛的貨車及另輛夏男（59歲）駕駛的遊覽車。

撞擊瞬間，4車連環追撞南下車流回堵，邱、黎兩車車體變形嚴重，兩人一度受困車內動彈不得，警消獲報迅速派員趕抵，經用破壞器材協助兩人脫困，經檢視邱男頭部撕裂、雙腿骨折；黎男肢體多處擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸都沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市八里區台61線南下16.4公里，發生4車追撞，造成2駕駛受傷，送醫後沒有生命危險留院治療。記者曾伯愷／翻攝

八里 車禍

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