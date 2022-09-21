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影／熟女人妻聽男鄰居報好康 投資紅酒砸200萬是騙局

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓人妻聽到男鄰居報好康，推薦投資紅酒生意，劉女不疑，前往銀行要匯款7萬元美金（合台幣約200萬元）到指定帳戶內，因行員詢問投資內容，劉女一問三不知，行員通報警方，聯絡盧姓鄰居到場，盧也對投資內容不清楚，警方認為，全案應是投資詐騙的話術，不應輕易匯款。

第二警分局立人所警員蘇建瑜、呂岳融，19日上午10時許，接獲永豐銀行北台中分行通報，稱有蘇姓女子（46歲）疑似遭詐騙需警協助。

呂姓行員告知警方，劉女欲匯款美金7萬元（合台幣約200萬元）到澳洲某帳戶，目的是海外紅酒投資，不過劉女對投資內容卻一無所悉。

警方進一步詢問，劉女如何接獲投資資訊，劉女透露是盧姓鄰居有投資，基於「好康逗相報」告知，她才聽信想投資，但對於公司名稱、營運方式等也是一問三不知。

警方索性請劉女的介紹人盧姓鄰居前來協助了解，經警方一問，盧男對於投資內容的相關資訊，也不太了解。

警方對二人列舉相關投資詐騙案例，不厭其煩的勸說後，劉女才打消匯款念頭，還說未來投資會多注意。

第二警分局長陳家銘說，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，對於投資標的應做好功課、審慎評估，不懂的東西不要碰，遇有可疑，可撥打165反詐騙專線諮詢查證，千萬不要輕信人言就貿然轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市劉姓女子聽信鄰居建議，要匯款200萬元到海外帳戶投資紅酒，警方、行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市劉姓女子聽信鄰居建議，要匯款200萬元到海外帳戶投資紅酒，警方、行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市劉姓女子聽信鄰居建議，要匯款200萬元到海外帳戶投資紅酒，警方、行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市劉姓女子聽信鄰居建議，要匯款200萬元到海外帳戶投資紅酒，警方、行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

詐騙集團 紅酒 澳洲

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