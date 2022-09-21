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陷入羅生門！新北警抓通緝搞烏龍挨告 還原扭打畫面卻浮出疑點
新北市三重警分局針對派出所員警抓通緝犯弄錯對象，被對方指控施暴提告，經調閱監視器嘗試釐清，畫面卻顯示員警似乎未先動手，黃男也並非「挨揍沒還擊」，甚至傳出曾開價200萬元和解金談不攏，案情陷入羅生門。
永福派出所江姓、翁姓警員昨晚著便衣，至三重區後竹圍街175巷埋伏追查通緝犯，9時許發現黃姓男子靠近嫌犯停放的機車，員警以為是通緝犯要去取車，馬上衝上前盤查，雙方扭打引發衝突。黃男情緒激動被強制帶回派出所，卻證實並非通緝犯，全身傷痕累累就醫之後，指控警方抓錯人，提告傷害、妨害自由。
針對指控，警方未否認「認錯人」並致歉，三重警分局副分局長陳耿賢說明，由於原本鎖定的通緝犯曾有暴力犯罪記錄，員警盤查時特別提高警戒，當時二度詢問身分，黃男均不願告知，且有抗拒的舉動。
因擔心他持有危險物品，因此依據警察職權行使法強制帶返派出所查證，過程中造成黃男受傷。整個執法過程所產生的疑義，警方將調查裁處，若有疏失絕不寬貸。黃男提告也依法受理，函送新北地檢署，不會庇縱、護短。
但是另一方面，警方調閱現場監視器，畫面中可以看到，翁姓警員第一時間靠近，伸手搭在黃男右肩，黃男即激動掙脫，甚至出手勒住員警後頸，2人甩倒在地上扭打，翁姓警員一度被壓在地上，江姓警員見狀立刻趕過來支援，聯手將黃男壓制，畫面似乎還拍到翁姓員警揮拳。
後來傳稱，當確認黃男並非通緝犯且在盤查過程中受傷之後，雙方試圖私下調解，和解金額曾開價180萬、200萬元不等，最後殺價到60萬元導致談判破局，案情陷入羅生門。
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