花蓮銅門龍澗火災延燒山壁 消防灌救困難
花蓮秀林鄉銅門村龍澗路段7公里處明隧道上方今天下午火警，用來減緩落石撞擊力道的舊輪胎區不明原因起火，火勢隨著峽谷起風後擴大，朝稜線延燒，搶救不易，人員現場警戒中。
花蓮縣消防局壽豐消防分隊小隊長呂智雄接受媒體採訪指出，下午1時3分接獲勤務中心派遣，龍澗7公里處有雜草火警，出動2輛消防車前往，發現是明隧道上方輪胎燃燒，且山谷下方、山壁上方也有多處火點，緊急放水線將輪胎火勢控制。
由於峽谷風勢大，部分撲滅的火勢復燃，且原有的零星火勢增大，消防水車水量用盡，火勢持續向上延燒。呂智雄指出，因峽谷及山壁火勢水線無法接觸，目前人員在現場戒護。
花蓮縣消防局救災救護第二大隊長王明忠接受中央社記者採訪指出，因山壁陡峭，人員無法抵達，且起火點太高，難以灌救，目前正與林務局人員討論打火策略，考量峽谷風勢大，附近有2處高壓電塔，是否能請求空勤總隊載水袋支援，仍要評估。
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